Receta de bastones de espinaca para bajar de peso: dieta saludable para adelgazar

Su elevado contenido de fibra favorece la saciedad prolongada, lo que ayuda a controlar la ansiedad entre comidas y a reducir la ingesta calórica total del día sin sacrificar sabor ni nutrientes.

Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con la receta que ayuda a adelgazar:

Dieta para adelgazar: receta de bastones de espinaca, ingredientes

Esta versión horneada de la receta evita las frituras clásicas para bajar de peso, manteniendo una textura crujiente por fuera y suave por dentro.

300 g de espinaca fresca

1 huevo (o 2 claras para reducir aún más la grasa)

4 cucharadas soperas de avena molida o harina integral

2 cucharadas de queso magro rallado (opcional)

Condimentos: sal marina, pimienta negra, nuez moscada y un toque de ajo en polvo a gusto.

Dieta para adelgazar: receta de bastones de espinaca, paso a paso