Receta de bastones de espinaca para bajar de peso: dieta saludable para adelgazar

Si lo que se busca es adelgazar consumiendo alternativas nutritivas, bajas en calorías y saludables, la receta de bastones de espinaca es una propuesta ideal. La receta es perfecta para incluirla en una dieta que tenga como objetivo bajar de peso.
Los bastones de espinaca, además de ser riquísimos, combinan un alto valor nutricional con un perfil calórico sumamente bajo.
La espinaca es reconocida por su gran aporte de fibra, agua, vitaminas (A, C y K) y minerales como el hierro y el magnesio.
Su elevado contenido de fibra favorece la saciedad prolongada, lo que ayuda a controlar la ansiedad entre comidas y a reducir la ingesta calórica total del día sin sacrificar sabor ni nutrientes.
Estos son los ingredientes necesarios para comenzar con la receta que ayuda a adelgazar:
Dieta para adelgazar: receta de bastones de espinaca, ingredientes
Esta versión horneada de la receta evita las frituras clásicas para bajar de peso, manteniendo una textura crujiente por fuera y suave por dentro.
- 300 g de espinaca fresca
- 1 huevo (o 2 claras para reducir aún más la grasa)
- 4 cucharadas soperas de avena molida o harina integral
- 2 cucharadas de queso magro rallado (opcional)
- Condimentos: sal marina, pimienta negra, nuez moscada y un toque de ajo en polvo a gusto.
Dieta para adelgazar: receta de bastones de espinaca, paso a paso
- Blanquear la espinaca en agua hirviendo durante 1 minuto o saltearla brevemente sin aceite. Escurrir muy bien el exceso de agua y picarla finamente.
- En un recipiente, mezclar la espinaca picada con el huevo, la avena molida, el queso magro y los condimentos hasta obtener una masa homogénea y moldeable.
- Tomar pequeñas porciones con las manos y darles forma de bastones alargados.
- Colocar los bastones en una fuente para horno previamente pincelada con unas gotas de aceite de oliva o rocío vegetal. Hornear a temperatura media-alta durante 15 a 20 minutos, girándolos a mitad de cocción hasta que estén dorados.
En pocas palabras
- Receta saludable: Bastones de espinaca horneados, bajos en calorías, ideales para dietas de adelgazamiento.
- Nutrientes clave: Las espinacas aportan fibra, vitaminas A, C, K y minerales, promoviendo la saciedad.
- Preparación sencilla: Mezcla espinaca picada con huevo y avena, forma bastones y hornea hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI