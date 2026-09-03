Receta saludable de buñuelos de espinaca livianos y sanos

Hay una comida casera que es un clásico de las cocinas argentinas y que siempre es una opción saludable, sobre todo cuando se elabora sin fritura, con ingredientes económicos y nutritivos. Se trata de la receta de buñuelos de espinaca caseros, ideales para compartir en familia.
Los buñuelos de espinaca se destacan por ser económicos, versátiles, funcionan tanto como entrada, guarnición o plato principal en cualquier mesa.
Para hacer esta receta es necesario prestar mucha atención, para lograr una textura dorada y crujiente por fuera y cremosa por dentro.
Para iniciar con el paso a paso, estos son los ingredientes que hay que tener a mano para elaborar la receta:
Receta de buñuelos de espinaca, ingredientes
- 2 atados de espinaca fresca
- 2 huevos
- 1 y ½ tazas de harina leudante (o harina 0000 con 1 cucharadita de polvo de hornear).
- ½ taza de leche
- 50 g de queso rallado
- 1 diente de ajo y un puñado de perejil
- Sal
- Pimienta negra
- Nuez moscada
Receta de buñuelos de espinaca, paso a paso
- Lavar bien la espinaca. La clave del éxito está en usarla cruda y muy bien seca, o apenas blanqueada 1 minuto en agua hirviendo pero escurrida al máximo con un repasador. Picar la espinaca finamente.
- En un bowl grande, batir ligeramente los dos huevos. Sumar el ajo, el perejil, el queso rallado y condimentar con sal, pimienta y una buena pizca de nuez moscada.
- Agregar la harina de forma alternada con un chorro de leche, mezclando con batidor de mano hasta obtener una pasta densa y homogénea (similar a la mezcla de panqueques).
- Incorporar la espinaca picada a la mezcla con movimientos envolventes hasta que toda la verdura quede bien impregnada con la preparación.
- Calentar el horno a 220 grados y colocar los buñuelos en una fuente, levemente aceitada para que no se peguen.
- Dorar de ambos lados durante 15 a 20 minutos en total. Retirar con una espátula y colocar inmediatamente sobre papel absorbente. Servir calientes con unas gotas de limón.
En pocas palabras
- Receta saludable: Se presenta una receta de buñuelos de espinaca caseros, económicos y nutritivos.
- Ingredientes esenciales: Se detallan los componentes necesarios, incluyendo espinaca fresca, huevos, harina y queso rallado.
- Preparación al horno: Se indica el método de cocción al horno a 220°C para lograr buñuelos dorados y crujientes.
Resumen generado por Thinkindot AI