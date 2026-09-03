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Comer rico y sin fritura

Receta saludable de buñuelos de espinaca livianos y sanos

Esta receta de buñuelos de espinaca es muy saludable, se hace con simples pasos y se destaca por sus ingredientes básicos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Hacer la receta de buñuelos de espinaca son bastante económicos y súper ricos.

Hacer la receta de buñuelos de espinaca son bastante económicos y súper ricos.

Hay una comida casera que es un clásico de las cocinas argentinas y que siempre es una opción saludable, sobre todo cuando se elabora sin fritura, con ingredientes económicos y nutritivos. Se trata de la receta de buñuelos de espinaca caseros, ideales para compartir en familia.

Los buñuelos de espinaca se destacan por ser económicos, versátiles, funcionan tanto como entrada, guarnición o plato principal en cualquier mesa.

Para hacer esta receta es necesario prestar mucha atención, para lograr una textura dorada y crujiente por fuera y cremosa por dentro.

Para iniciar con el paso a paso, estos son los ingredientes que hay que tener a mano para elaborar la receta:

Receta de buñuelos de espinaca, ingredientes

  • 2 atados de espinaca fresca
  • 2 huevos
  • 1 y ½ tazas de harina leudante (o harina 0000 con 1 cucharadita de polvo de hornear).
  • ½ taza de leche
  • 50 g de queso rallado
  • 1 diente de ajo y un puñado de perejil
  • Sal
  • Pimienta negra
  • Nuez moscada

Receta de buñuelos de espinaca, paso a paso

  1. Lavar bien la espinaca. La clave del éxito está en usarla cruda y muy bien seca, o apenas blanqueada 1 minuto en agua hirviendo pero escurrida al máximo con un repasador. Picar la espinaca finamente.
  2. En un bowl grande, batir ligeramente los dos huevos. Sumar el ajo, el perejil, el queso rallado y condimentar con sal, pimienta y una buena pizca de nuez moscada.
  3. Agregar la harina de forma alternada con un chorro de leche, mezclando con batidor de mano hasta obtener una pasta densa y homogénea (similar a la mezcla de panqueques).
  4. Incorporar la espinaca picada a la mezcla con movimientos envolventes hasta que toda la verdura quede bien impregnada con la preparación.
  5. Calentar el horno a 220 grados y colocar los buñuelos en una fuente, levemente aceitada para que no se peguen.
  6. Dorar de ambos lados durante 15 a 20 minutos en total. Retirar con una espátula y colocar inmediatamente sobre papel absorbente. Servir calientes con unas gotas de limón.

En pocas palabras

  • Receta saludable: Se presenta una receta de buñuelos de espinaca caseros, económicos y nutritivos.
  • Ingredientes esenciales: Se detallan los componentes necesarios, incluyendo espinaca fresca, huevos, harina y queso rallado.
  • Preparación al horno: Se indica el método de cocción al horno a 220°C para lograr buñuelos dorados y crujientes.
Resumen generado por Thinkindot AI

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