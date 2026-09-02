Así se hace la receta del queso gruyere casero: paso a paso de la preparación artesanal

La receta del queso gruyere nació en Friburgo, Suiza, en el siglo XII, y desde entonces se convirtió en una joya de la gastronomía mundial.

Hablar del queso gruyere es hablar de tradición, paciencia y un sabor complejo e insuperable. La elaboración artesanal en casa de la receta que lleva pocos ingredientes, es un desafío fascinante y totalmente alcanzable para los amantes de la gastronomía.