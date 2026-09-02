Así se hace la receta del queso gruyere casero: paso a paso de la preparación artesanal

Hacer un queso casero es el sueño de muchas personas. Es que tener una horma de esta delicia hecha en casa con las propias manos, es una gran satisfacción como pocas. Lo bueno es que con esta receta se hace más fácil hacer el queso y atrás quedan los mitos de sea una tarea complicada.
La receta del queso gruyere nació en Friburgo, Suiza, en el siglo XII, y desde entonces se convirtió en una joya de la gastronomía mundial.
Hablar del queso gruyere es hablar de tradición, paciencia y un sabor complejo e insuperable. La elaboración artesanal en casa de la receta que lleva pocos ingredientes, es un desafío fascinante y totalmente alcanzable para los amantes de la gastronomía.
Este es el paso a paso para lograr tu propia horma de queso gruyere artesanal.
Receta de queso gruyere artesanal, ingredientes
- 10 litros de leche entera de buena calidad
- Cultivos lácticos termófilos (bacterias que resisten la cocción).
- Cuajo líquido
- Sal marina fina
- Termómetro de cocina y tela de quesería
- Molde para queso duro y prensa
Receta de queso gruyere artesanal, ingredientes
- Calentar los 10 litros de leche a 32 °C en una olla grande de acero inoxidable. Agregá los cultivos termófilos, revolver suavemente durante un minuto y dejá reposar la mezcla tapada durante 45 minutos para que la leche se acidifique.
- Ajustar la temperatura a 33 °C y añadir el cuajo diluido en un poco de agua sin cloro. Mezclá con movimientos de arriba hacia abajo durante un minuto y dejar descansar unos 30 a 40 minutos sin mover la olla. Sabrás que está listo cuando al meter un cuchillo salga limpio y la cuajada parezca un flan firme.
- Con un cuchillo largo, cortar la cuajada en cubitos muy pequeños, del tamaño de un grano de arroz o arveja. Este paso es fundamental para expulsar el suero. Luego, aumentar paulatinamente la temperatura hasta alcanzar los 48 °C–50 °C a lo largo de 30 minutos, revolviendo suavemente, pero de forma constante. La cuajada debe "secarse" y volverse elástica.
- Colocar la tela de quesería sobre el molde y volcá los granos de cuajada. Cubrir bien y aplicar presión gradual: primeras 2 horas: prensa liviana (unos 5 kg). Siguientes 12 horas: aumentá la presión (10 a 15 kg), dando vuelta el queso un par de veces en el proceso para homogeneizar la forma.
- Desmoldar la horma y sumergir en un baño de salmuera (agua con un 20% de sal concentrada) a temperatura ambiente durante unas 12 horas (aprox. 6 horas por cada kilo de queso).
Receta de queso gruyere: la maduración
El verdadero queso gruyere no se hace en la olla, sino en la cava. Necesitás un espacio fresco (entre 10 °C y 14 °C) con una humedad del 85-90% (un cava de vinos o una heladera acondicionada funcionan perfecto).
- Durante las primeras 3 semanas, frotar la superficie del queso día por medio con un paño embebido en agua salada. Esto desarrollará su característica corteza parda y el aroma penetrante.
- Dejar madurar la horma un mínimo de 3 a 6 meses. Mientras más tiempo repose, mayor será la profundidad de sus matices.
En pocas palabras
- Queso Gruyere: Aprende la receta artesanal para prepararlo en casa, desmitificando su complejidad.
- Proceso Detallado: Incluye el calentamiento de leche, cuajo, corte de cuajada y prensado para una elaboración casera.
- Maduración Clave: Requiere un ambiente fresco y húmedo con cuidado de salmuera y reposo de 3 a 6 meses.
Resumen generado por Thinkindot AI