Los panqueques de avena, banana y huevo son una de esas recetas fáciles y rápidas que se pueden incorporar a una alimentación equilibrada. Con pocos ingredientes y sin necesidad de utilizar harina de trigo, son una alternativa práctica para el desayuno o la merienda.
Alimentación saludable
Dieta para aumentar la masa muscular: cómo hacer Panqueques de avena, banana y huevo
Estos panqueques de avena, banana y huevo son ideales para dietas de aumento muscular, combinando proteínas y carbohidratos en un desayuno o merienda saciante
Esta preparación combina avena, banana y huevo, tres ingredientes que permiten conseguir unos panqueques suaves, sabrosos y saciantes. Además, se pueden acompañar con frutas, yogur, frutos secos u otros toppings para completar un plato que ayude a aumentar la masa muscular.
Receta de panqueques de avena, banana y huevo
Ingredientes:
- 1 banana madura
- 1 huevo
- 1/2 taza de avena
- 1 chorrito de leche
- Opcionales: una cdta. de esencia de vainilla, una pizca de canela en polvo o stevia a gusto.
Dieta: cómo preparar la receta de panqueques de avena, banana y huevo
- Primero, coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una masa homogénea.
- A continuación, calienta una sartén antiadherente a fuego medio, agrega una gotita de aceite y espárcela con una servilleta de papel para evitar que se pegue.
- Vierte un poco de la mezcla formando círculos del tamaño que quieras. Lo ideal es que sean pequeños, ya que son más fáciles de dar vuelta.
- Cuando comiencen a formarse burbujar en la superficie de la masa y los bordes se vean dorados, dalos vuelta con una espátula y cocina del otro lado. Retira y disfruta los hot cakes con los topping que máss te gusten.
Con qué decorar los hot cakes de avena y banana
Los panqueques por sí solo son deliciosos, pero la magia verdadera ocurre con lo que le ponemos encima. Algunas combinaciones infalibles para coronar este plato son:
- Clásico: miel o sirope y rodajas de fruta fresca (frutillas, arándanos o más banana).
- Proteico: una cucharada de pasta de maní y semillas de chía o sésamo.
- Goloso (pero sano): hilos de chocolate amargo derretido y nueces o almendras picadas.
En pocas palabras
- Panqueques de avena: Receta fácil y rápida sin harina de trigo, ideal para desayuno o merienda.
- Ingredientes clave: Avena, banana y huevo para una preparación sabrosa y saciante.
- Opciones de acompañamiento: Se puede decorar con frutas, yogur, frutos secos o chocolate.
Resumen generado por Thinkindot AI