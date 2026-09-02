Inicio Recetas Panqueques
Alimentación saludable

Dieta para aumentar la masa muscular: cómo hacer Panqueques de avena, banana y huevo

Estos panqueques de avena, banana y huevo son ideales para dietas de aumento muscular, combinando proteínas y carbohidratos en un desayuno o merienda saciante

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Panqueques de avena, banana y huevo.

Panqueques de avena, banana y huevo.

Los panqueques de avena, banana y huevo son una de esas recetas fáciles y rápidas que se pueden incorporar a una alimentación equilibrada. Con pocos ingredientes y sin necesidad de utilizar harina de trigo, son una alternativa práctica para el desayuno o la merienda.

Esta preparación combina avena, banana y huevo, tres ingredientes que permiten conseguir unos panqueques suaves, sabrosos y saciantes. Además, se pueden acompañar con frutas, yogur, frutos secos u otros toppings para completar un plato que ayude a aumentar la masa muscular.

Receta de panqueques de avena, banana y huevo

Ingredientes:

  • 1 banana madura
  • 1 huevo
  • 1/2 taza de avena
  • 1 chorrito de leche
  • Opcionales: una cdta. de esencia de vainilla, una pizca de canela en polvo o stevia a gusto.

Dieta: cómo preparar la receta de panqueques de avena, banana y huevo

  1. Primero, coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una masa homogénea.
  2. A continuación, calienta una sartén antiadherente a fuego medio, agrega una gotita de aceite y espárcela con una servilleta de papel para evitar que se pegue.
  3. Vierte un poco de la mezcla formando círculos del tamaño que quieras. Lo ideal es que sean pequeños, ya que son más fáciles de dar vuelta.
  4. Cuando comiencen a formarse burbujar en la superficie de la masa y los bordes se vean dorados, dalos vuelta con una espátula y cocina del otro lado. Retira y disfruta los hot cakes con los topping que máss te gusten.

Con qué decorar los hot cakes de avena y banana

Los panqueques por sí solo son deliciosos, pero la magia verdadera ocurre con lo que le ponemos encima. Algunas combinaciones infalibles para coronar este plato son:

  • Clásico: miel o sirope y rodajas de fruta fresca (frutillas, arándanos o más banana).
  • Proteico: una cucharada de pasta de maní y semillas de chía o sésamo.
  • Goloso (pero sano): hilos de chocolate amargo derretido y nueces o almendras picadas.

En pocas palabras

  • Panqueques de avena: Receta fácil y rápida sin harina de trigo, ideal para desayuno o merienda.
  • Ingredientes clave: Avena, banana y huevo para una preparación sabrosa y saciante.
  • Opciones de acompañamiento: Se puede decorar con frutas, yogur, frutos secos o chocolate.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar