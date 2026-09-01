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Cómo hacer Naranjitas con chocolate confitadas: la receta para picar sin culpa y no romper la dieta

Estas naranjitas confitadas con chocolate son ideales para darse un gusto sin romper la dieta, aprovechando cáscaras de naranja y un baño de chocolate

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Naranjitas con chocolate confitadas.

Naranjitas con chocolate confitadas.

Las naranjitas con chocolate confitadas son una de esas recetas caseras que permiten darse un gusto dulce sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados. Preparadas con cáscaras de naranja confitadas y un baño de chocolate, son ideales para acompañar el café o tener a mano cuando aparecen las ganas de algo dulce.

Esta preparación aprovecha la cáscara de la naranja y la transforma en un bocado delicioso, con una combinación de sabores que funciona a la perfección. El contraste entre el sabor cítrico y ligeramente amargo de la fruta y la intensidad del chocolate hace que estas naranjitas sean irresistibles.

Además, son una alternativa práctica para quienes buscan opciones caseras para incorporar a su dieta. Si bien contienen azúcar y chocolate, prepararlas en casa permite controlar las cantidades y elegir ingredientes acordes al tipo de alimentación que se lleva.

Receta para hacer naranjitas de chocolate confitadas

Ingredientes:

  • 2 naranjas de ombligo
  • Agua
  • 3 cdas. de azúcar
  • 1/2 limón
  • 150 g de chocolate semi amargo en trocitos

Cómo hacer naranjitas confitadas con chocolate

Esta receta está pensada para realizar 40 unidades de naranjitas confitadas de chocolate.

  1. El primer paso consiste en lavar bien las dos naranjas de ombligo (se eligen estas porque son más dulces y gruesas). Cortar las cáscaras de naranjas finas y larguitas. Hervirlas en una cacerola con agua por unos 20 minutos.
  2. Para retirarles el amargor a las cáscaras, se cuelan y regresan nuevamente a la olla con agua, dónde se cocinarán por otros 25 minutos. Luego este tiempo, colar otra vez las cáscaras de naranja y regresar a la olla, dónde se agregará agua, azúcar y un chorrito de jugo de limón. Hervir por unos 10 minutos.
  3. Retirar las cáscaras azucaradas del fuego y dejar enfriar. En una placa, poner a secar las cascaritas por dos o tres días.
  4. Utilizar chocolates semi amargo para sumergir las cascaritas de naranja confitadas a la mitad o completamente. Dejar secar en temperatura ambiente por unos 20 minutos, separadas para que no se vayan a pegar. ¡Listo, ya se pueden saborear estas delicias!

En pocas palabras

  • Naranjitas de chocolate: Receta casera para disfrutar un dulce sin ultraprocesados.
  • Preparación: Aprovecha cáscaras de naranja confitadas y chocolate semi amargo.
  • Control de ingredientes: Opción casera para dietas, permitiendo ajustar cantidades.
Resumen generado por Thinkindot AI

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