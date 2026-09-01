Cómo hacer Naranjitas con chocolate confitadas: la receta para picar sin culpa y no romper la dieta

Las naranjitas con chocolate confitadas son una de esas recetas caseras que permiten darse un gusto dulce sin necesidad de recurrir a productos ultraprocesados. Preparadas con cáscaras de naranja confitadas y un baño de chocolate, son ideales para acompañar el café o tener a mano cuando aparecen las ganas de algo dulce.
Esta preparación aprovecha la cáscara de la naranja y la transforma en un bocado delicioso, con una combinación de sabores que funciona a la perfección. El contraste entre el sabor cítrico y ligeramente amargo de la fruta y la intensidad del chocolate hace que estas naranjitas sean irresistibles.
Además, son una alternativa práctica para quienes buscan opciones caseras para incorporar a su dieta. Si bien contienen azúcar y chocolate, prepararlas en casa permite controlar las cantidades y elegir ingredientes acordes al tipo de alimentación que se lleva.
Receta para hacer naranjitas de chocolate confitadas
Ingredientes:
- 2 naranjas de ombligo
- Agua
- 3 cdas. de azúcar
- 1/2 limón
- 150 g de chocolate semi amargo en trocitos
Cómo hacer naranjitas confitadas con chocolate
Esta receta está pensada para realizar 40 unidades de naranjitas confitadas de chocolate.
- El primer paso consiste en lavar bien las dos naranjas de ombligo (se eligen estas porque son más dulces y gruesas). Cortar las cáscaras de naranjas finas y larguitas. Hervirlas en una cacerola con agua por unos 20 minutos.
- Para retirarles el amargor a las cáscaras, se cuelan y regresan nuevamente a la olla con agua, dónde se cocinarán por otros 25 minutos. Luego este tiempo, colar otra vez las cáscaras de naranja y regresar a la olla, dónde se agregará agua, azúcar y un chorrito de jugo de limón. Hervir por unos 10 minutos.
- Retirar las cáscaras azucaradas del fuego y dejar enfriar. En una placa, poner a secar las cascaritas por dos o tres días.
- Utilizar chocolates semi amargo para sumergir las cascaritas de naranja confitadas a la mitad o completamente. Dejar secar en temperatura ambiente por unos 20 minutos, separadas para que no se vayan a pegar. ¡Listo, ya se pueden saborear estas delicias!
En pocas palabras
- Naranjitas de chocolate: Receta casera para disfrutar un dulce sin ultraprocesados.
- Preparación: Aprovecha cáscaras de naranja confitadas y chocolate semi amargo.
- Control de ingredientes: Opción casera para dietas, permitiendo ajustar cantidades.
Resumen generado por Thinkindot AI