Cómo cultivar un árbol de naranjas en maceta: paso a paso para tener un naranjo frondoso y lleno de frutas

Así podés cultivar un árbol de naranjas en maceta.

Lo ideal es comprarlo en un vivero y después realizar trasplantes progresivos a medida que el ejemplar crece, aproximadamente cada dos años o cuando las raíces necesiten más espacio.

En lo que concierne a los cuidados del árbol de naranjas en maceta, es fundamental garantizar una tierra ligera, rica en materia orgánica y contar con una buena capacidad de drenaje. Una alternativa es preparar una mezcla con dos partes de tierra de buena calidad, una parte de compost maduro y una parte de arena gruesa o piedra pómez.

El árbol de naranja no necesita cuidados de jardinería complejos.

La ubicación es otro factor fundamental. El árbol de naranjas necesita una importante cantidad de luz para desarrollarse correctamente, por lo que conviene colocarlo en un sitio donde pueda recibir entre seis y ocho horas de sol directo al día. Un balcón, patio, terraza o jardín bien iluminado puede ofrecer las condiciones necesarias.

De esta forma, en algunos meses notarás cómo el árbol frutal crece y en poco tiempo podrás cosechar naranjas grandes y llenas de jugo.