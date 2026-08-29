Plantaron 2,7 millones de árboles en una finca muerta: el increíble milagro ambiental que revivió a un bosque

Nace el Instituto Terra: la estrategia paso a paso para sanar la tierra

En 1998, la pareja fundó la ONG Instituto Terra y transformó las más de 600 hectáreas de la finca en una Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN). El desafío técnico y logístico era colosal, ya que el suelo degradado rechazaba la siembra inicial debido a la erosión severa.

Para lograr la reforestación de Aimorés, el equipo liderado por Lélia y Sebastião diseñó una estrategia integral basada en la ciencia ecológica:

Sembrado de especies autóctonas: En lugar de introducir árboles de crecimiento rápido como el eucalipto, recolectaron y cultivaron semillas de más de 290 especies nativas de la Mata Atlántica, garantizando la biodiversidad ecológica.

En lugar de introducir árboles de crecimiento rápido como el eucalipto, recolectaron y cultivaron semillas de más de 290 especies nativas de la Mata Atlántica, garantizando la biodiversidad ecológica. Técnicas de recuperación de suelos: Implementaron terrazas de retención y abono orgánico para reestructurar la composición nutrimental de la tierra antes de la siembra masiva.

Implementaron terrazas de retención y abono orgánico para reestructurar la composición nutrimental de la tierra antes de la siembra masiva. Involucramiento de la comunidad: Crearon un vivero forestal capaz de producir cientos de miles de plántulas al año, generando empleo local y capacitando a los agricultores de la cuenca del Río Doce en técnicas de conservación.

A través de campañas internacionales de financiación y el apoyo de aliados ambientales, en diciembre de 1999 se plantó el primer árbol. En las dos décadas siguientes, se han sembrado más de 2,7 millones de árboles de forma sistemática.

El impacto: agua, biodiversidad y regeneración en Minas Gerais

El resultado de esta titánica labor transformó por completo el microclima de Aimorés. La cobertura vegetal recuperada permitió que las lluvias volvieran a filtrarse en el subsuelo, resucitando más de 170 manantiales que llevaban décadas secos.

El ecosistema regenerado atrajo de regreso a la fauna silvestre: cientos de especies de aves, mamíferos en peligro de extinción, reptiles y anfibios han recolonizado el valle. Hoy, el Instituto Terra no solo actúa como un pulmón verde fundamental para el sudeste brasileño, sino también como un centro de educación ambiental y desarrollo sostenible que demuestra al mundo que la restauración ecológica a gran escala es una realidad alcanzable.