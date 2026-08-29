Plantaron 2,7 millones de árboles en una finca muerta: el increíble milagro ambiental que revivió a un bosque

A finales de los años 90, en el municipio de Aimorés (Minas Gerais, Brasil), la tierra parecía haber perdido toda capacidad de dar vida. Lo que décadas atrás fuera un denso sector del ecosistema de la Mata Atlántica se había convertido en un páramo erosionado, agrietado por el sol y silenciado por la deforestación y la ganadería intensiva. Sin embargo, en medio del polvo y la desolación, un matrimonio decidió emprender una hazaña que para muchos era imposible: devolverle la vida al bosque y plantar millones de árboles.
El origen del milagro ambiental en la Fazenda Bulcão
La historia del rescate ambiental en Aimorés comenzó cuando el mundialmente aclamado fotógrafo Sebastião Salgado regresó a su tierra natal tras documentar el genocidio en Ruanda. Afectado física y emocionalmente por los horrores presenciados, Salgado buscó refugio en la antigua finca familiar de su infancia, la Fazenda Bulcão.
Pero el paisaje de sus recuerdos infantiles ya no existía. Menos del 0,5% del terreno conservaba vegetación nativa; la tierra estaba muerta, las vertientes de agua se habían secado y la fauna local había desaparecido por completo. Fue entonces cuando su esposa, la ambientalista y diseñadora Lélia Deluiz Wanick Salgado, propuso una idea revolucionaria: replantar el bosque tropical que una vez cubrió toda la región.
Nace el Instituto Terra: la estrategia paso a paso para sanar la tierra
En 1998, la pareja fundó la ONG Instituto Terra y transformó las más de 600 hectáreas de la finca en una Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN). El desafío técnico y logístico era colosal, ya que el suelo degradado rechazaba la siembra inicial debido a la erosión severa.
Para lograr la reforestación de Aimorés, el equipo liderado por Lélia y Sebastião diseñó una estrategia integral basada en la ciencia ecológica:
- Sembrado de especies autóctonas: En lugar de introducir árboles de crecimiento rápido como el eucalipto, recolectaron y cultivaron semillas de más de 290 especies nativas de la Mata Atlántica, garantizando la biodiversidad ecológica.
- Técnicas de recuperación de suelos: Implementaron terrazas de retención y abono orgánico para reestructurar la composición nutrimental de la tierra antes de la siembra masiva.
- Involucramiento de la comunidad: Crearon un vivero forestal capaz de producir cientos de miles de plántulas al año, generando empleo local y capacitando a los agricultores de la cuenca del Río Doce en técnicas de conservación.
A través de campañas internacionales de financiación y el apoyo de aliados ambientales, en diciembre de 1999 se plantó el primer árbol. En las dos décadas siguientes, se han sembrado más de 2,7 millones de árboles de forma sistemática.
El impacto: agua, biodiversidad y regeneración en Minas Gerais
El resultado de esta titánica labor transformó por completo el microclima de Aimorés. La cobertura vegetal recuperada permitió que las lluvias volvieran a filtrarse en el subsuelo, resucitando más de 170 manantiales que llevaban décadas secos.
El ecosistema regenerado atrajo de regreso a la fauna silvestre: cientos de especies de aves, mamíferos en peligro de extinción, reptiles y anfibios han recolonizado el valle. Hoy, el Instituto Terra no solo actúa como un pulmón verde fundamental para el sudeste brasileño, sino también como un centro de educación ambiental y desarrollo sostenible que demuestra al mundo que la restauración ecológica a gran escala es una realidad alcanzable.
En pocas palabras
- Milagro ambiental: En Aimorés, Brasil, se replantaron 2,7 millones de árboles en una finca degradada, reviviendo el ecosistema.
- Instituto Terra: Fundado por Sebastião Salgado y Lélia Wanick Salgado, reforestó 600 hectáreas de la Mata Atlántica con especies nativas.
- Impacto hídrico y de fauna: La reforestación restauró 170 manantiales secos y atrajo de regreso a la vida silvestre a la región.