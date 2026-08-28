En 1881, Argentina y Chile acordaron el control de un paso clave y hoy una declaración reabrió la tensión

La respuesta argentina intentó bajar la tensión, pero al mismo tiempo dejó en claro por qué el extremo sur vuelve a ser considerado estratégico. La Cancillería señaló que la posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes está determinada por los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984. También sostuvo que el extremo austral adquirió una importancia creciente por sus recursos naturales estratégicos, sus rutas marítimas y su papel dentro de las cadenas globales de suministro.

Soberanía en el Estrecho de Magallanes: ¿Por qué Argentina y Chile vuelven a tensionarse?

El punto central es que Magallanes no es solamente una cuestión territorial. El Tratado de 1881 estableció el dominio de Chile sobre el estrecho y garantizó su libre navegación para las banderas de todas las naciones. Su ubicación lo convierte en una vía natural entre los dos grandes océanos y, al mismo tiempo, en una de las puertas marítimas hacia el extremo sur del continente.

A esto se suma la Antártida. Argentina y Chile utilizan sus territorios australes como plataformas para operaciones científicas, logísticas y navales hacia el continente blanco. Ambos países incluso mantienen desde hace más de 25 años una Patrulla Antártica Naval Combinada y cooperan en proyectos de protección marina en la región antártica.