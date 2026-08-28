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Alineación diplomática

Estados Unidos elogió la transformación económica de Argentina y pidió avanzar en un acuerdo comercial

El representante norteamericano Jeff Goettman elogió el rumbo fiscal de la Argentina pero exigió bajar aranceles para sellar el pacto comercial

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Pablo Quirno y Jeff Goettman analizaron los avances del acuerdo bilateral de comercio e inversión entre la Argentina y Estados Unidos.

Pablo Quirno y Jeff Goettman analizaron los avances del acuerdo bilateral de comercio e inversión entre la Argentina y Estados Unidos.

Estados Unidos respaldó públicamente la "notable transformación económica y fiscal" emprendida por la gestión de Javier Milei y presionó para acelerar la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI). Durante un encuentro en Buenos Aires, el representante comercial adjunto estadounidense, Jeff Goettman, analizó la relación bilateral junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, dejando en claro el apoyo de Washington al plan económico pero marcando prioridades en la agenda conjunta.

Desde la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) celebraron la convergencia de visiones y valoraron el esfuerzo de la administración argentina. Sin embargo, el pronunciamiento norteamericano no solo funcionó como un espaldarazo político, sino también como un recordatorio diplomático sobre los compromisos pendientes para destrabar el intercambio comercial de manera definitiva.

El canciller Pablo Quirno participó del encuentro bilateral en el que se repasaron los compromisos del acuerdo comercial con Estados Unidos.

El canciller Pablo Quirno participó del encuentro bilateral en el que se repasaron los compromisos del acuerdo comercial con Estados Unidos.

Un acuerdo clave y el reclamo por los aranceles

El eje de las conversaciones estuvo centrado en la implementación del ARTI, un entendimiento concluido a principios de año que busca potenciar los flujos de inversión entre ambas naciones. Goettman enfatizó la necesidad de llevar el texto a su ratificación integral para afianzar el marco jurídico que reclaman las empresas estadounidenses interesadas en desembarcar en el mercado local.

En ese sentido, la representación diplomática de Washington reconoció los progresos del Gobierno argentino, pero puso la lupa sobre un punto sensible: la reducción de los aranceles de importación a bienes provenientes de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca subrayaron que continuarán cumpliendo con su parte del trato mientras esperan que la Argentina avance en la rebaja tributaria prometida.

El representante Comercial Adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, y el canciller Pablo Quirno.

El representante Comercial Adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, y el canciller Pablo Quirno.

Proyecciones de la alianza bilateral

El comunicado norteamericano remarcó la predisposición a trabajar conjuntamente para "potenciar beneficios económicos para ambos países". El guiño de Washington otorga oxígeno político al equipo económico de Milei frente a los mercados internacionales, al tiempo que ubica la política exterior argentina en alineación directa con la potencia norteamericana.

El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman.

El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman.

La pelota queda ahora del lado del Palacio de Hacienda y la Cancillería, que deberán articular la implementación efectiva del acuerdo y definir los plazos para la quita arancelaria, en un escenario donde el oficialismo busca capitalizar el aval de la Casa Blanca para fortalecer las reservas y atraer capitales privados.

FUENTE: Noticias Argentinas

En pocas palabras

  • EE.UU. y Argentina: el representante comercial adjunto estadounidense, Jeff Goettman, elogió la transformación económica argentina.
  • Acuerdo comercial: se presionó por la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) y la baja de aranceles.
  • Relación bilateral: Washington busca potenciar los beneficios económicos mutuos con el gobierno de Javier Milei.
Resumen generado por Thinkindot AI

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