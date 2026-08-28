Estados Unidos elogió la transformación económica de Argentina y pidió avanzar en un acuerdo comercial

En ese sentido, la representación diplomática de Washington reconoció los progresos del Gobierno argentino, pero puso la lupa sobre un punto sensible: la reducción de los aranceles de importación a bienes provenientes de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca subrayaron que continuarán cumpliendo con su parte del trato mientras esperan que la Argentina avance en la rebaja tributaria prometida.

El representante Comercial Adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman, y el canciller Pablo Quirno.

Proyecciones de la alianza bilateral

El comunicado norteamericano remarcó la predisposición a trabajar conjuntamente para "potenciar beneficios económicos para ambos países". El guiño de Washington otorga oxígeno político al equipo económico de Milei frente a los mercados internacionales, al tiempo que ubica la política exterior argentina en alineación directa con la potencia norteamericana.

El representante comercial adjunto de Estados Unidos, Jeff Goettman.

La pelota queda ahora del lado del Palacio de Hacienda y la Cancillería, que deberán articular la implementación efectiva del acuerdo y definir los plazos para la quita arancelaria, en un escenario donde el oficialismo busca capitalizar el aval de la Casa Blanca para fortalecer las reservas y atraer capitales privados.