Estados Unidos respaldó públicamente la "notable transformación económica y fiscal" emprendida por la gestión de Javier Milei y presionó para acelerar la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI). Durante un encuentro en Buenos Aires, el representante comercial adjunto estadounidense, Jeff Goettman, analizó la relación bilateral junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, dejando en claro el apoyo de Washington al plan económico pero marcando prioridades en la agenda conjunta.
Estados Unidos elogió la transformación económica de Argentina y pidió avanzar en un acuerdo comercial
El representante norteamericano Jeff Goettman elogió el rumbo fiscal de la Argentina pero exigió bajar aranceles para sellar el pacto comercial
Desde la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) celebraron la convergencia de visiones y valoraron el esfuerzo de la administración argentina. Sin embargo, el pronunciamiento norteamericano no solo funcionó como un espaldarazo político, sino también como un recordatorio diplomático sobre los compromisos pendientes para destrabar el intercambio comercial de manera definitiva.
Un acuerdo clave y el reclamo por los aranceles
El eje de las conversaciones estuvo centrado en la implementación del ARTI, un entendimiento concluido a principios de año que busca potenciar los flujos de inversión entre ambas naciones. Goettman enfatizó la necesidad de llevar el texto a su ratificación integral para afianzar el marco jurídico que reclaman las empresas estadounidenses interesadas en desembarcar en el mercado local.
En ese sentido, la representación diplomática de Washington reconoció los progresos del Gobierno argentino, pero puso la lupa sobre un punto sensible: la reducción de los aranceles de importación a bienes provenientes de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca subrayaron que continuarán cumpliendo con su parte del trato mientras esperan que la Argentina avance en la rebaja tributaria prometida.
Proyecciones de la alianza bilateral
El comunicado norteamericano remarcó la predisposición a trabajar conjuntamente para "potenciar beneficios económicos para ambos países". El guiño de Washington otorga oxígeno político al equipo económico de Milei frente a los mercados internacionales, al tiempo que ubica la política exterior argentina en alineación directa con la potencia norteamericana.
La pelota queda ahora del lado del Palacio de Hacienda y la Cancillería, que deberán articular la implementación efectiva del acuerdo y definir los plazos para la quita arancelaria, en un escenario donde el oficialismo busca capitalizar el aval de la Casa Blanca para fortalecer las reservas y atraer capitales privados.
En pocas palabras
- EE.UU. y Argentina: el representante comercial adjunto estadounidense, Jeff Goettman, elogió la transformación económica argentina.
- Acuerdo comercial: se presionó por la ratificación del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) y la baja de aranceles.
- Relación bilateral: Washington busca potenciar los beneficios económicos mutuos con el gobierno de Javier Milei.