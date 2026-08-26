Charlotte Ghekiere, una adolescente de 12 años, alertó a la policía durante un brutal crimen en Billings, Montana. Alan Smith abrió fuego contra sus parientes el domingo por la tarde. El hombre era el hermano de la madrastra de la niña. El atacante incendió la propiedad luego del tiroteo o, finalmente, se quitó la vida.
Adolescente heroína: su tío la mató a tiros, pero antes salvó a su familia
Una valiente adolescente llamó al 911 durante un brutal crimen en Estados Unidos. El asesino arrebató la vida a ocho miembros de la familia
La valentía de la adolescente
Adam Ghekiere es el padre de Charlotte. La policía le informó que su hija realizó la llamada de emergencia pasadas las seis de la tarde. Jennifer Mercer, amiga de la familia, destacó el accionar de la estudiante. "Lo único que sabemos es que Charlotte fue la heroína; ella llamó al 911, intentó salvar a sus parientes", declaró la mujer.
El tiroteo dejó múltiples víctimas fatales dentro de la vivienda. Landon, el hermano de 15 años de la joven, murió en el ataque junto a Megan Ghekiere, la madrastra de los menores. Owen y Chloe Ireland se sumaron a la lista de fallecidos. Los abuelos Dana, Barb y la bisabuela Evelyn corrieron el mismo destino fatal en Estados Unidos.
El historial oscuro del asesino
Brad Ireland es el exesposo de Megan Ghekiere. El hombre describió a Smith como un ermitaño. "Nadie sabía qué hacía allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana", explicó Ireland. Las autoridades todavía no informaron un motivo oficial para el ataque.
Adam Ghekiere estaba en su trabajo durante el violento suceso. El padre escuchó en la radio sobre un incidente cerca de la casa de sus suegros. "Intenté llamar a la casa o nadie respondió", relató al medio The Sun. "Revisé las ubicaciones de mis hijos, tanto Landon como Charlotte, pero nadie contestó", sumó el hombre.
El padre recibió la noticia de las muertes dos horas más tarde. "Sigo escuchando su frase cada vez que le decía 'te amo', ella decía 'te amo más'", recordó Ghekiere con profunda tristeza. "Monstruo no es suficiente para describir lo que hizo", sentenció el padre sobre el atacante de 44 años.
En pocas palabras
- Adolescente alertó a la policía: una joven de 12 años llamó al 911 durante un brutal crimen familiar.
- Múltiples víctimas fatales: el atacante, tío de la adolescente, mató a ocho miembros de la familia en Montana.
- Historial del agresor: las autoridades investigan el móvil del ataque perpetrado por Alan Smith.