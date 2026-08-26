Adolescente heroína: su tío la mató a tiros, pero antes salvó a su familia

El historial oscuro del asesino

Brad Ireland es el exesposo de Megan Ghekiere. El hombre describió a Smith como un ermitaño. "Nadie sabía qué hacía allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana", explicó Ireland. Las autoridades todavía no informaron un motivo oficial para el ataque.

Adam Ghekiere estaba en su trabajo durante el violento suceso. El padre escuchó en la radio sobre un incidente cerca de la casa de sus suegros. "Intenté llamar a la casa o nadie respondió", relató al medio The Sun. "Revisé las ubicaciones de mis hijos, tanto Landon como Charlotte, pero nadie contestó", sumó el hombre.

El padre recibió la noticia de las muertes dos horas más tarde. "Sigo escuchando su frase cada vez que le decía 'te amo', ella decía 'te amo más'", recordó Ghekiere con profunda tristeza. "Monstruo no es suficiente para describir lo que hizo", sentenció el padre sobre el atacante de 44 años.