Mendoza estima que la nueva ley elevará 30% los menores en el sistema penal

Además, García Zalazar adelantó que Mendoza solicitará una ampliación de las partidas nacionales para adecuar la infraestructura y el personal, al tiempo que gestiona con el gobierno de Javier Milei fondos específicos que están contemplados en la reforma que sancionó el Congreso.

Hay 511 menores de 16 a 18 judicializados

La baja de la edad de imputabilidad implicará una mayor carga de trabajo y de seguimiento de los adolescentes por parte del Estado. De hecho, el Gobierno estima que con la incorporación al sistema de chicos de 14 a y 15 años (que se suman a los de 16 a 18), habrá un incremento de aproximadamente 30% en el volumen total de causas y jóvenes bajo la órbita judicial.

"Hoy tenemos 46 adolescentes privados de la libertad de 16 a 18 años, y otros 460 más o menos que son casos que tienen medidas alternativas. De ese volumen calculamos que, si tomamos los casos de 14 a 16 que son tipificables en el nuevo código, podemos llegar a esa estadística de 30%", explicó el ministro de Educación.

Privación de la libertad: una medida excepcional

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, hizo hincapié en que el aumento en la cantidad de jóvenes investigados o procesados no se traducirá de manera directa en un incremento en la cifra de menores encarcelados.

El 5 de septiembre entran en vigencia la nueva ley.

En el Fuero Penal Juvenil de Mendoza “91% de los jóvenes estuvieron con medidas alternativas y solo un 9% estuvo con privación de la libertad. Creemos que eso se va a traspolar a todo el alcance; es decir que la gran mayoría va a tener medidas alternativas o penas que no tengan que ver con la prisión de la libertad".

La ministra fundamentó esta proyección en el perfil de los menores delincuentes, que, en su mayoría, tienen conflictos con la Justicia por hechos como hurtos, robos o lesiones, y no por delitos graves o violentos con armas y homicidios.

Lo nuevo en el proyecto de ley que propone Mendoza: la figura del supervisor

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo mendocino busca reordenar los dispositivos de abordaje desde dos premisas fundamentales: considerar al adolescente como una persona en etapa de desarrollo, pero también como un sujeto de derecho con responsabilidades hacia la sociedad.

La baja de la edad de imputabilidad implicará una mayor carga de trabajo para la Policía.

Entre las principales novedades del nuevo ordenamiento procesal local que se tratará en la Legislatura, los funcionarios destacan la creación de la figura del supervisor.

Este profesional tendrá a su cargo verificar el cumplimiento estricto de las sanciones impuestas por la Justicia, las cuales, bajo el nuevo marco legal, pueden consistir en la obligatoriedad de terminar los estudios secundarios, aprender un oficio o someterse a capacitaciones laborales.

En caso de que el menor incumpla las medidas alternativas dispuestas, el esquema prevé la posibilidad de revocar el beneficio e imponer la prisión efectiva, buscando generar un elemento persuasivo que favorezca la reinserción social y corte el circuito delictivo a temprana edad.