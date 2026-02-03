Fueron 20 los menores inimputables que ingresaron al sistema por cometer delitos en 2025

imputabilidad de menores La edad de imputabilidad de menores actualmente es a partir de los 16 años.

El panorama cambia con los jóvenes de 16 y 17 años, que sí son imputables según el Código Penal. El último informe público de la Justicia Penal de Menores, correspondiente a 2024, indicó que ese año ingresaron 349 adolescentes, de los cuales 30 permanecen privados de libertad.

Menores inimputables en Mendoza: los datos

De los 322 menores de entre 13 y 15 años que a lo largo de los últimos 7 años fueron vinculados al delito, 62 tenían solo 13 años al ingresar al sistema. Otros 102 tenían 14 y 158 tenían 15.

Sus casos quedaron bajo el abordaje de la Dirección de Protección de la Provincia. “Cuando un adolescente de 13 a 15 años comete un delito, la Fiscalía decide dar intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que es el que toma una medida de protección”, contó Álvarez Ocampos.

“El objetivo es proteger los derechos de ese niño, buscar la responsabilidad de los padres y que no vuelva a delinquir. Si en esa evaluación se advierte que el chico no está protegido, el caso se enmarca dentro de la negligencia del adulto e ingresa a una red de contención familiar o institucional (un hogar)”, agregó sobre el sistema actual.

El ETI es el responsable de realizar el seguimiento de las medidas de protección impuestas a los adultos. Y en corresponsabilidad con otras instituciones como la escuela, clubes e institutos de salud mental, debe garantizar que ese menor no vuelva a involucrarse en delitos.

Edad de imputabilidad, ¿a los 16 o antes?

Álvarez Ocampos entiende que a esa edad –hasta los 15- la responsabilidad es de los adultos: “Los chicos que cometen delitos fueron vulnerados en otros derechos”.

Y, si bien el Gobierno provincial apoya el proyecto de baja de imputabilidad propuesto por la Nación, deja clara su postura: “Está demostrado que los adolescentes completan su desarrollo a los 16 años. Es cierto que cometen delitos de adulto, pero también hay que garantizar el acceso de esos chicos a otros derechos para que puedan comprender la totalidad del acto que cometieron. Sino hacemos un recorte de la realidad y nos sometemos solo al castigo”.

Cuando la responsabilidad parental no asoma, el Estado se hace cargo. “Y se trabaja en la reparación del daño que se le causó a la víctima para que el chico entienda que lo que hizo está mal”, explicó la funcionaria.

¿Qué delitos cometen los menores de 16 y 17 años en Mendoza?

El trato y el análisis es diferente cuando se trata de chicos en edad de imputabilidad, es decir de 16 o 17 años. En esos casos, los menores ingresan al sistema penal juvenil y pueden ser derivados a instituciones de encierro.

Según la información publicada en la Base General de Datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2024 ingresaron a la Justicia Penal de Menores de la provincia de Mendoza 349 niños, niñas y adolescentes, con un total de 462 causas penales asociadas. Más del 90% de los menores registrados son varones.

Los delitos más frecuentes corresponden a hechos contra la propiedad (63,9%), seguidos por delitos contra la administración pública (12,8%), contra la integridad sexual (8%) y contra las personas (5%).

En cuanto al volumen, Mendoza es una provincia con una cantidad de ingresos media y está lejos de las situaciones que se registran en Santa Fe o en Córdoba, aunque la comparación interjurisdiccional es limitada porque no todas las provincias registran o comparten los datos de la misma manera.

Lo que sí se puede advertir en Mendoza es una política diferenciada en la aplicación de las respuestas penales, caracterizada por un uso limitado de la privación de la libertad y una amplia implementación de medidas socioeducativas.

Es decir, la proporción de niños y adolescentes privados de la libertad en la provincia (30 en 2024) resulta baja en relación al total de ingresados (349).

Sobre el resto, se aplicaron medidas alternativas entre las que se encuentra la modalidad de libertad asistida o vigilada.