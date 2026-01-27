Menores, redes sociales e internet: el scroll infinito que marca su rutina digital

Los menores están transformando el uso de internet en una experiencia casi infinita de consumo digital. Según un informe internacional, el tiempo frente a pantallas fuera del ámbito escolar ronda las cuatro horas diarias, consolidando un hábito que define la vida cotidiana de niños y adolescentes.
Menores e internet: una rutina dominada por el scroll
Según informa EFE, el estudio, elaborado por la plataforma Qustodio a partir del análisis de datos de más de 400.000 familias en seis países, revela que los menores reciben su primer teléfono móvil alrededor de los 12 años. A partir de ese momento, el acceso a la red se convierte en una parte central de su rutina, tanto para el entretenimiento como para el aprendizaje.
Además, la inteligencia artificial comenzó a integrarse en los hogares como una herramienta educativa, aunque los especialistas advierten que su uso excesivo puede afectar el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad.
Redes sociales, TikTok y YouTube: el nuevo ecosistema digital juvenil
Las redes sociales continúan siendo el principal pasatiempo digital de los menores. Plataformas como TikTok concentran gran parte del tiempo de uso diario, mientras que YouTube se mantiene como la plataforma de video preferida, con más de 40 minutos de consumo promedio por día.
El auge de los videos cortos explica buena parte de este fenómeno: su ritmo rápido y formato visual los vuelve más atractivos y difíciles de abandonar. Sin embargo, especialistas en psicología advierten que la exposición constante a este tipo de contenidos puede generar sobreestimulación, reducir la capacidad de atención y disminuir la tolerancia a actividades que requieren mayor esfuerzo.
Lejos de demonizar la tecnología, los expertos coinciden en que el uso de internet no es negativo en sí mismo. La clave está en el acompañamiento adulto, la educación digital y la construcción de límites saludables. Los mayores, además, cumplen un rol fundamental como modelos de comportamiento frente a las pantallas.
En un mundo donde el scroll parece no tener fin, el desafío no es desconectarse por completo, sino aprender a usar la tecnología con conciencia. Entender cómo los menores interactúan con internet, TikTok y YouTube es el primer paso para construir un vínculo más equilibrado con las redes sociales y recuperar el control del tiempo digital.
Fuente: EFE.