Menores, redes sociales e internet: el scroll infinito que marca su rutina digital

Redes sociales, TikTok y YouTube: el nuevo ecosistema digital juvenil

Las redes sociales continúan siendo el principal pasatiempo digital de los menores. Plataformas como TikTok concentran gran parte del tiempo de uso diario, mientras que YouTube se mantiene como la plataforma de video preferida, con más de 40 minutos de consumo promedio por día.

El auge de los videos cortos explica buena parte de este fenómeno: su ritmo rápido y formato visual los vuelve más atractivos y difíciles de abandonar. Sin embargo, especialistas en psicología advierten que la exposición constante a este tipo de contenidos puede generar sobreestimulación, reducir la capacidad de atención y disminuir la tolerancia a actividades que requieren mayor esfuerzo.

navegacion-internet-jovenes-efe-2 Los menores reciben su primer teléfono móvil alrededor de los 12 años. Crédito: EFE.

Lejos de demonizar la tecnología, los expertos coinciden en que el uso de internet no es negativo en sí mismo. La clave está en el acompañamiento adulto, la educación digital y la construcción de límites saludables. Los mayores, además, cumplen un rol fundamental como modelos de comportamiento frente a las pantallas.

En un mundo donde el scroll parece no tener fin, el desafío no es desconectarse por completo, sino aprender a usar la tecnología con conciencia. Entender cómo los menores interactúan con internet, TikTok y YouTube es el primer paso para construir un vínculo más equilibrado con las redes sociales y recuperar el control del tiempo digital.