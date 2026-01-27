Ricardo González, del combate en Malvinas a subir el Aconcagua con británicos

ricardo gonzalez ex combatiente malvinas en la cumbre por la paz aconcagua 2 Ricardo González, veterano de Malvinas, y su hijo Ezequiel, en la cumbre del cerro Aconcagua.

El combate en Malvinas y una casualidad que se dio en el Aconcagua

Con 24 años, González combatió y defendió la soberanía argentina en las Islas Malvinas formando parte del regimiento de Infantería 12 de Mercedes. Y ya desplegado formó parte del primer gran enfrentamiento terrestre de la guerra, llamado la Batalla de Pradera del Ganso.

"En Malvinas me desplegaron en Puerto Darwin y Pradera del Ganso, donde tuvimos un enfrentamiento muy importante los días 27, 28 y 29 de mayo. Éramos la fracción más aislada y la idea de los ingleses fue atacarnos a nosotros por la distancia", recordó Ricardo.

Hacía cinco años que había entrado al ejército. Primero cumpliendo su deber en el Servicio Militar Obligatorio en Mendoza y luego continuando porque le gustó.

Ricardo, en realidad, nació en Buenos Aires y se radicó en nuestra provincia a los 11 años. Si bien hizo su carrera en Mendoza, poco antes de que se iniciara la Guerra de Malvinas lo destinaron a Campo de Mayo. Una casualidad, cuenta, porque si se quedaba en Mendoza no iba a ir a las islas.

En un salto en el tiempo, durante el ascenso al Aconcagua por la Cumbre de la Paz se dio una casualidad.

Intercambiando mates, guitarreada y charlas con los británicos, se dio cuenta que estaba hablando con Chris Jacko Jackson. Un ex combatiente inglés que en la guerra luchó justamente en la Batalla de Pradera del Ganso, la misma que él.

Consultado por posibles rencores dejó bien en claro que él es un soldado profesional, que eligió la carrera de armas. "Un profesional de las armas tiene que saber que en la guerra, mientras dura el enfrentamiento, voy a hacer hasta lo imposible por eliminar a mi enemigo. Lo mismo va a hacer el enemigo conmigo", explicó.

"Pero esa guerra terminó hace más de 40 años. No hay ningún rencor", contó y aseguró que el trato con los británicos fue muy amable en las oportunidades que pudieron estar juntos que fue en Confluencia, Plaza de Mula y Nido del Cóndor.

A pesar de la amabilidad entre ingleses y argentinos, se había acordado de antemano una serie de códigos: no iban a hablar del tema soberanía, no iban a flamear banderas argentinas, y por supuesto, ellos tampoco podían llevar inglesas.

El contacto entre los ex combatientes argentinos y británicos

González explicó que no hubo una buena coordinación para coincidir en el ascenso. Los británicos iban un día adelante por una cuestión operativa que no fue bien planeada. Incluso ni siquiera la logística fue similar.

Los ingleses fueron al Aconcagua subvencionados por la Fundación Invictus, creada por el Príncipe Harry para apoyar la rehabilitación de militares y veteranos heridos, apoyar la salud mental de ex combatientes y ayudarlos a reinsertarse en la sociedad.

"Esa empresa les daba todo a ellos, les daba todos los servicios, inclusive los porteadores. Es decir, ellos iban avanzando, escalón por escalón, refugio por refugio, sin llevar nada. Nosotros llevábamos todo en el lomo, íbamos haciendo porteo, todas las cuestiones, todo en la mochila", dijo Ricardo.

Lo de los argentinos fue a pulmón. Pidieron donaciones en supermercados para comer y para subir, la empresa Expediciones & Trekking Juan Herrera los apoyó con el equipo, campamentos y guías.

Cómo y por qué se sumó a la Cumbre por la Paz Aconcagua 2026

Después de Malvinas, González nunca tuvo la oportunidad de estar cerca de un ex combatiente inglés. Apenas supo de la idea, a mediados de noviembre, le gustó y decidió sumarse.

"Yo, de casualidad, me enteré a mediados de noviembre del año pasado, porque la idea empezó a pensarse a principios de 2025. Y ahí solicité incluirme porque me pareció una idea muy loable. Por la paz. Y digo, bueno, yo quiero estar sí o sí", contó.

Además de incluirse como veterano, pidió subir con su hijo Ezequiel.

"Acá tuve la gran suerte de poder subir por segunda vez con uno de mis hijos, que le gusta mucho la montaña también. Me hace acordar cuando yo era joven. Tiene mucha fuerza y para mí es una garantía. Primero yo accedí, yo puse como condición: sí, pero quiero que me acompañe mi hijo. Entonces dijeron que sí, que está bien, que es el único hijo de veterano de guerra que va a intentar subir, que lo iban a incluir en la lista. Para mí eso era una garantía".

Su preparación no fue mucha porque se enteró dos meses antes. A lo sumo, recuerda, tuvo un mes para prepararse. Conoce perfectamente los desafíos que propone el Aconcagua porque ya tiene 17 cumbres en su haber y aseguró que "más que una exigencia física es una exigencia psicológica".

"Uno siempre lo intenta, por más que tengas 20.000 cumbres. Todas las cumbres son distintas. Eso significa que tenes que ir preparado de que lo vas a intentarlo y lo vas a lograr. Siempre necesitás una gran cuota de suerte. Aunque ahora la tecnología ayuda mucho para saber si va a ser un día lindo, un día malo, cómo va a estar, y vos elegís ese día para subir. Porque por más preparado físicamente que estás y mentalmente que estás, si te agarra un temporal de nieve o de viento, debés abortar la misión y no poder subir", contó.

Pero tocaron días lindos. Sabían que entre el 19 y el 20 de enero había una ventana de tiempo con buen clima para subir. Intentaron el 20, junto a Ezequiel, y lo lograron.

-En la cumbre debe ser una sensación movilizadora estar acompañado de tu hijo, ¿es así?

-Es algo que no tiene palabras. Así tengas un montón de cumbres hechas. Cada vez que vos llegás y te acercás a la parte más alta del cerro, ves la cruz, ¿no es cierto? Donde está colocada la cumbre, la parte más alta del Aconcagua. Y es algo que no tiene palabras. Es decir, es una satisfacción muy grande.

-Vos tenías una cumbre también con una hija tuya, ¿puede ser?

-Sí, yo en el 2009, casi cumpliendo 50 años, subí con una de mis hijas, con Natacha. En el año 2018, ya casi cumpliendo 60 -porque yo cumplí en marzo y el cerro se cierra a fines de febrero, así que en marzo no puedo subir- entonces un mes antes de cumplir 60 años subí con Ezequiel, mi hijo, el mismo que me acompañó ahora.

El mensaje de una cumbre por la paz

En otra parte de la charla, González contó que su mensaje es de paz. La guerra terminó hace 43 años y "tenemos que bregar por la paz".

Sin embargo, para la conversación y remarca:

"La soberanía argentina sobre las Islas para mí es indiscutible. Pero bueno, la guerra terminó y no tenemos por qué estar mirando al que en ese momento, hace más de 40 años atrás, quería eliminar como un enemigo. Es un ser humano igual que yo, que tiene las mismas ideas, que pelea por lo que él cree que está haciendo bien, pelea por sus derechos, lo mismo que hacía yo".

"No puede estar uno enemistado permanentemente por una persona. Que yo te vuelvo a repetir, no implica que no vamos a seguir bregando por todos los medios para lograr que nuestra soberanía se pueda ejercer sobre las Islas Malvinas por la vía diplomática".

"Lo que importa es bregar por la paz del mundo que tanta falta nos hace. Y olvidarse de la guerra que tanto daño nos provoca. Tanto daño nos provoca".

No podemos vivir con esa herida abierta toda la vida, hay que seguir, dijo. Y así lo hizo.

Volvió de Malvinas y siguió con su carrera militar en Uspallata. Se retiró hace 12 años y hace 5 es abogado y ejerce.

Formó una familia de dos hijas mujeres -una médica y la otra comerciante- y un varón también comerciante.

La lista de ex combatientes que formó parte de la cumbre por la paz

De la Cumbre de la Paz Aconcagua 2026, formaron parte los héroes Omar Rubén Godoy, Julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Núñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González (hijo de Ricardo, no fue a Malvinas), Fernando Torres y María Soledad Frías.

Por el lado británico participaron los ex combatientes Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris Jacko Jackson.