Cuando el miedo y la desesperanza era más fuerte, apareció la Virgen: la historia que marcó Malvinas

La Virgen malvinera es una imagen de la Virgen de Luján que estuvo presente en las Islas Malvinas durante la guerra. No se trataba de una gran escultura ni de una imagen ceremonial, sino de una figura sencilla, cercana, que los soldados sentían como protección y compañía en los momentos más difíciles.

Para muchos combatientes, rezar frente a esa imagen era una forma de encontrar consuelo, mantener la esperanza y sobre todo, sentirse unidos a sus familias y a su patria siendo protegidos.

La Virgen de Luján y su vínculo con los soldados

La Virgen de Luján es desde hace siglos un símbolo profundamente arraigado en la identidad argentina. Su figura ha estado históricamente ligada al pueblo, a los caminos, a los más humildes y a quienes atraviesan situaciones límite.

_virgen de lujan La Virgen de Luján fue un regalo de la familia Benso y confeccionada en Mar del Plata en 1972. Fue trasladada por el capellán de la Fuerza Aérea argentina, monseñor Roque Puyelli.

Durante la guerra, su presencia adquirió un significado aún más fuerte representando el hogar lejano donde encarnaba la protección maternal y daba fuerza espiritual en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Muchos soldados recordaron luego que, aún quienes no eran creyentes, encontraban en la imagen un punto de calma en medio del caos.

Tras el final del conflicto, la imagen de la Virgen de Luján que estuvo en Malvinas fue retirada de las islas. Durante mucho tiempo permaneció fuera del país, lo que reforzó su carga simbólica. Pues no solo había acompañado a los soldados, sino que también compartió el destino de la derrota, la distancia y el silencio.

Con el tiempo, su historia comenzó a conocerse más ampliamente, especialmente gracias al testimonio de excombatientes que relataron lo que significó para ellos durante la guerra.