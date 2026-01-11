Es en ese desierto donde, en los últimos años, se ha encendido una curiosidad que mezcla ciencia y necesidad. Se trata de acceder al agua sin río, sin pozo, sin que llueva y sin manantial visible. Solo aire caliente que late bajo el sol y un puñado de dispositivos que parecen esculturas futuristas.

Sahara

Cosechan niebla en el desierto del Sahara y producen miles de litros de agua sin lluvia

En zonas del desierto del Sahara, donde la lluvia no llega, pero si niebla desde el Atlántico, investigadores instalan mallas captadoras que interceptan microgotas de agua suspendidas en el aire. Al chocar con las fibras, esas gotas se unen y caen por gravedad hacia depósitos.