Liberan millones de burros para salvar uno de los desiertos más importantes del mundo

Sin embargo, investigaciones recientes y proyectos ecológicos han dado un giro completo a esa percepción, proponiendo un papel activo de los burros como ingenieros del ecosistema. Los burros pueden cavar pozos hasta alcanzar agua subterránea y, en el proceso, crear pequeños oasis que benefician a otras especies en el medio del desierto.

Burros, desierto, Australia (2)

Como los burros pueden salvar el desierto

Según Science, los burros, con sus fuertes pezuñas, remueven la tierra dura, rompen la costra superficial y excavan depresiones naturales, en lechos secos de ríos o en superficies compactas. Estas cavidades, cuando encuentran humedad más abajo, se convierten en puntos de agua que atraen aves, marsupiales y otros animales del desierto, funcionando como verdaderos “manantiales” ecológicos.

Este comportamiento, observado por científicos en desiertos como el Mojave y el Sonoran, ha llevado a ecólogos y gestores de tierras a reconsiderar el papel de los burros ferales. En lugar de verlos solo como una amenaza para la vegetación o la agricultura, ahora se exploran formas de integrarlos en estrategias de restauración del suelo y recuperación del agua.

Bajo manejo cuidadoso, controlando cuántos animales y en qué zonas específicas, pueden actuar como “tractores biológicos”, mezclando el suelo, redistribuyendo semillas y fomentando la germinación de plantas locales. Los burros, con su resistencia al calor y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, son capaces de realizar trabajos que, de otro modo, requerirían maquinaria o infraestructura costosa.