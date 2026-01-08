Arabia Saudí apunta a un país de América Latina para realizar inversiones en busca de cobre

Según la convención minera de Perú las autoridades peruanas han promovido activamente este acercamiento, presentando oportunidades de desarrollo y potenciando la posibilidad de alianzas bilaterales que impulsen tanto la exportación de recursos como la instalación de capacidades productivas dentro de este país de América Latina.

Arabia Saudi y Perú

La motivación de Arabia Saudita en América Latina

La motivación saudí no es casualidad. En un mundo donde el petróleo sigue siendo esencial, el reino está decidido a diversificar su economía y asegurar acceso a minerales críticos que formarán parte del futuro industrial. El cobre, usado en todo, desde cables de energía hasta vehículos eléctricos y tecnologías renovables, se ha convertido en una prioridad dentro de esa estrategia.

Este interés no se limita solo a promesas o declaraciones. Arabia Saudita ha participado en conferencias mineras relevantes y ha abierto espacios de diálogo con gobiernos de América Latina para estudiar las formas de inversión más atractivas y seguras. La idea es construir una relación estratégica a largo plazo que beneficie tanto a Perú como a Riad.

Más allá de Perú, el movimiento saudí en minería latinoamericana también mira posibles inversiones en Brasil, Chile y otros países con potencial de cobre y otros minerales críticos, aunque hasta ahora Perú es el foco más avanzado de negociaciones. Detrás de estos intereses está la lógica de la Visión 2030 saudí, un plan de largo alcance para dejar de depender casi exclusivamente del petróleo y convertirse en un actor global en sectores emergentes e indispensables para el futuro tecnológico y energético del planeta.