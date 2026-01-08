Quién era el hombre que falleció en un accidente de tránsito en la Ruta 7

Embed - Choque frontal en la Ruta 7 con un muerto

El accidente fatal en Ruta 7 camino a Chile

La tragedia ocurrió entre un Renault Clio, de origen argentino, y una camioneta Jaguar de patente chilena.

Según las informaciones preliminares oficiales, aún se desconoce la mecánica del accidente que se originó cuando el conductor del Renault Clio, que iba hacia el oeste rumbo a Chile, impactó de frente con el vehículo del vecino país que iba en dirección contraria.

El relato de una testigo del duro accidente de tránsito

Una testigo que se comunicó con Diario UNO relató que venía detrás de la camioneta chilena y que el automovilista mendocino se despistó al tomar la curva a alta velocidad y derrapó quedando en el carril opuesto. El impacto fue tan grande que el hombre, que sería padre de una niña, murió en el acto y las imágenes del siniestro son impactantes, por lo que este medio decidió no publicarlas.

El conductor, oriundo de Mendoza, falleció en el lugar. "Le tomamos los signos vitales casi al instante de lo ocurrido y ya no se sentía nada", sumó la mujer que presenció toda la tragedia en el corredor internacional.

accidente ruta 7 muerto curva el yeso Así quedó el Renault Clio en el que viajaban los mendocinos. Foto: gentileza Gendarmería

Personal de emergencia y del Ministerio de Seguridad trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. También dispusieron un bypass para que los vehículos pudieran transitar por la zona, por lo que se recomendó precaución a la hora de circular por la Ruta 7.

En pocos minutos, hubo otro choque en Ruta 7

No más de media hora después del accidente fatal en el que perdió la vida un conductor, otro incidente vial provocó más problemas en el tránsito por la Ruta 7 en la zona de alta montaña.

Este segundo accidente fue protagonizado por un camión brasileño que en solitario realizó una aparatosa maniobra que dejó al vehículo atravesado en toda la calzada.

accidente camino ruta 7 El camión quedó en "tijera" en plena Ruta 7. Foto: Ministerio de Seguridad

A esto se sumó el estado del tiempo, con intensas lluvias y con la ruta mojada se tornó más dificultosa la circulación.

Las precipitaciones habían sido anticipadas en el pronóstico de Contingencias Climáticas, lo que llevó a la decisión de las autoridades de cerrar el Paso Cristo Redentor.