Un hombre de 40 años falleció el miércoles en un terrible accidente de tránsito en la Ruta 7, en la curva conocida como El Yeso, a unos 2 kilómetros de la aduana argentina. La víctima fatal fue identificada como Laureano Ismael Solìs, de 40 años.
Quién era el hombre que falleció en un accidente de tránsito en la Ruta 7
Un hombre de 40 años falleció en la famosa curva El Yeso en la Ruta 7, conocida por ser una de las más peligrosas. La víctima fatal es mendocina
Su pareja, de quien hasta ahora no se dio a conocer su nombre, fue trasladada de urgencia al Hospital Central con politraumatismos producto del choque, aunque fuentes oficiales afirmaron que se encuentra estable dentro del cuadro de salud que tiene.
Por otra parte, los 2 ocupantes del vehículo chileno contra el que impactaron fueron asistidos en el hospital de Uspallata y permanecen en buen estado general.
El accidente fatal en Ruta 7 camino a Chile
La tragedia ocurrió entre un Renault Clio, de origen argentino, y una camioneta Jaguar de patente chilena.
Según las informaciones preliminares oficiales, aún se desconoce la mecánica del accidente que se originó cuando el conductor del Renault Clio, que iba hacia el oeste rumbo a Chile, impactó de frente con el vehículo del vecino país que iba en dirección contraria.
El relato de una testigo del duro accidente de tránsito
Una testigo que se comunicó con Diario UNO relató que venía detrás de la camioneta chilena y que el automovilista mendocino se despistó al tomar la curva a alta velocidad y derrapó quedando en el carril opuesto. El impacto fue tan grande que el hombre, que sería padre de una niña, murió en el acto y las imágenes del siniestro son impactantes, por lo que este medio decidió no publicarlas.
El conductor, oriundo de Mendoza, falleció en el lugar. "Le tomamos los signos vitales casi al instante de lo ocurrido y ya no se sentía nada", sumó la mujer que presenció toda la tragedia en el corredor internacional.
Personal de emergencia y del Ministerio de Seguridad trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. También dispusieron un bypass para que los vehículos pudieran transitar por la zona, por lo que se recomendó precaución a la hora de circular por la Ruta 7.
En pocos minutos, hubo otro choque en Ruta 7
No más de media hora después del accidente fatal en el que perdió la vida un conductor, otro incidente vial provocó más problemas en el tránsito por la Ruta 7 en la zona de alta montaña.
Este segundo accidente fue protagonizado por un camión brasileño que en solitario realizó una aparatosa maniobra que dejó al vehículo atravesado en toda la calzada.
A esto se sumó el estado del tiempo, con intensas lluvias y con la ruta mojada se tornó más dificultosa la circulación.
Las precipitaciones habían sido anticipadas en el pronóstico de Contingencias Climáticas, lo que llevó a la decisión de las autoridades de cerrar el Paso Cristo Redentor.