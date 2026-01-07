Otro accidente en la Ruta 7, con un camión atravesado, complicó más el tránsito en alta montaña

Las precipitaciones habían sido anticipadas en el pronóstico de Contingencias Climáticas, lo que llevó a la decisión de las autoridades de cerrar el Paso Cristo Redentor.

accidente camino ruta 71 El camión brasileño atravesó prácticamente toda la calzada.

Un camión se atravesó en la ruta

A apenas dos kilómetros hacia abajo del lugar en el que chocaron un Renault Clio y una camioneta Jaguar con el saldo de una persona muerta, se produjo el accidente del camión brasileño. Fue cerca de Penitentes.

El primer accidente fue en la peligrosa curva El Yeso, a unos dos kilómetros de la Aduana argentina. Después, a otros dos kilómetros del siniestro fatal fue que el pesado rodado brasileño prácticamente se despistó.

En solitario, el camionero perdió el control y el vehículo hizo lo que se denomina "una tijera".

De inmediato llegaron a la zona personal de Gendarmería y de Vialidad Provincial para tratar de despejar el camino.

El hombre que manejaba el camión habría resultado ileso.

Mucho antes de estos accidentes, ante el pronóstico por tormentas en la alta montaña, los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron el cierre preventivo desde la noche de este miércoles en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.

En cuanto a la reapertura las autoridaes aconsejaron a quienes tengan previsto viajar que consulten en la aplicación gratuita PasAr que cuenta con información en tiempo real del Paso Internacional Cristo Redentor.

Desde Defensa Civil se emitieron dos alertas: una amarilla para casi toda la provincia y otra naranja para el Valle de Uco y el Este.

El director de este organismo, Daniel Burrieza, explicó que las lluvias de las últimas horas afectaron a toda la provincia y pidió precaución a los conductores, sobre todo en la zona de alta montaña.

Destacó el funcionario que este jueves las condiciones meteorológicas se mantendrán según los pronósticos y no descartó la caída de granizo.