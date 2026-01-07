Un hombre murió en un accidente en una peligrosa curva de la Ruta 7 camino a Chile

Un hombre falleció este miércoles por la tarde en un accidente de tránsito en la Ruta 7, en la curva El Yeso, a unos dos kilómetros de la aduana argentina. La tragedia ocurrió entre un Renault Clio, de origen argentino, y una camioneta chilena.
El conductor perdió el dominio del Renault Clio en la curva, se despistó y chocó contra un vehículo chileno. Su acompañante resultó con lesiones de gravedad
Según las informaciones preliminares oficiales, la mecánica del accidente se originó cuando el conductor del Renault Clio perdió el dominio del vehículo en la curva, lo que provocó que se despistara y colisionara de frente contra el rodado chileno.
El conductor, oriundo de Argentina, falleció en el lugar. Su acompañante resultó con lesiones de gravedad. En tanto, los ocupantes del vehículo chileno -aún no se determinó cuántas personas iban- sufrieron lesiones de distinta consideración.
Personal de emergencia y del Ministerio de Seguridad trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. También dispusieron un bypass para que los vehículos pudieran transitar por la zona.
El inminente cierre del Paso Cristo Redentor y las lluvias
Las autoridades han pedido muchísima precaución a la hora de circular por el Paso Cristo Redentor. Sobre todo, ante la inminencia del cierre del cruce internacional que ocurrirá a las 22. También llueve con intensidad en algunas localidades de alta montaña.
La decisión del cierre del corredor internacional se debe ante el pronóstico por tormentas en alta montaña, los coordinadores del Paso Cristo Redentor definieron el cierre preventivo desde la noche de este miércoles en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos.
El comunicado enviado por la coordinación indica que el paso internacional funcionará hasta la medianoche de este miércoles, pero el corte de la circulación de vehículos será a las 22 en Uspallata, al igual que en Guardia Vieja.
Tormentas en alta montaña afectarán el Paso Cristo Redentor
Los diferentes pronósticos anticipan que se esperan tormentas en gran parte de la provincia durante este miércoles y madrugada del jueves.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, las cuales pueden ser localmente fuertes, con ráfagas de viento; y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.
Debido a que esta situación puede complicar el tránsito en la alta montaña, es que las autoridades argentinas y chilenas definieron cerrar el Paso Cristo Redentor hasta el jueves por fuertes lluvias y posibles aludes.