El trágico accidente de fin de año, en el que murió un niño de 6 años enlutó al pueblo de La Consulta, en donde vivía el pequeño con su familia. Ahora la comunidad sancarlina pidió una cadena de oración por el estado de salud de su madre que sufrió graves heridas y permanece internada en el Hospital Central.
La madre del niño de 6 años que murió en el accidente de la Ruta 7 tiene fracturas cervicales
La mujer conducía el auto que volcó en la Ruta 7, en Potrerillos. Son de La Consulta, San Carlos, e iban a pasar fin de año con su pareja en el Parque Aconcagua
Según pudo constatar oficialmente Diario UNO, María José Galdame (43), que era quien conducía el Chevrolet Corsa que volcó en la Ruta 7, quedó atrapada en el vehículo y sufrió varias fracturas. Una de ellas en el tobillo y un par más en la zona cervical.
El impacto fue tan tremendo que su pequeño hijo de 6 años murió en el lugar, pese a que recibió maniobras de RCP por más de una hora.
Ella logró sobrevivir, pero luego de que los médicos de emergencias lograran rescatarla, fue derivada de urgencia al Central. Tras la primera evaluación de los especialistas se confirmó que si bien tiene lesiones en la zona cervical, y tendría desplazamientos, "no tiene compromiso de la médula, ni neurológico".
Al parece Galdame necesitará ser operada en las próximas horas, pero está fuera de peligro y los médicos descartarían que tenga consecuencias neurológicas por las lesiones que sufrió.
La tragedia en la Ruta 7 que enlutó a San Carlos
Luego de que se confirmara la muerte del pequeño de 6 años la tristeza enlutó a San Carlos y al resto de Mendoza.
Es que la familia Galdame es muy conocida en La Consulta, tanto que tras la tragedia los vecinos iniciaron una cadena de oración en las redes sociales para pedir por la salud de su madre.
Hasta el gobernador Alfredo Cornejo se involucró en el caso, porque el mandatario estaba de vacaciones con un amigo que es tío del niño fallecido.
Se trata del ex diputado y concejal radical Omar Sorroche, quien se encontraba con Cornejo en Chile cuando le avisaron del trágico vuelco.
Al enterarse del fatal accidente, Sorroche emprendió el regreso a Mendoza para acompañar a la familia. Según trascendió, Galdame y su hijo iban con destino al Parque Aconcagua con la idea de pasar fin de año con el padre del pequeño que trabaja en ese lugar.