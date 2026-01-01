La madre del niño de 6 años que murió en el accidente de la Ruta 7 tiene fracturas cervicales

mujer accidente ruta 7 galdame María José Galdame (43) se encuentra internada en el Hospital Central. Los vecinos de La Consulta pidieron una cadena de oración por ella. Foto: redes sociales

Ella logró sobrevivir, pero luego de que los médicos de emergencias lograran rescatarla, fue derivada de urgencia al Central. Tras la primera evaluación de los especialistas se confirmó que si bien tiene lesiones en la zona cervical, y tendría desplazamientos, "no tiene compromiso de la médula, ni neurológico".

Al parece Galdame necesitará ser operada en las próximas horas, pero está fuera de peligro y los médicos descartarían que tenga consecuencias neurológicas por las lesiones que sufrió.

La tragedia en la Ruta 7 que enlutó a San Carlos

Luego de que se confirmara la muerte del pequeño de 6 años la tristeza enlutó a San Carlos y al resto de Mendoza.

Es que la familia Galdame es muy conocida en La Consulta, tanto que tras la tragedia los vecinos iniciaron una cadena de oración en las redes sociales para pedir por la salud de su madre.

Vuelco en el que murió un niño de 8 años en Alta montaña La madre del pequeño que murió en el accidente de la Ruta 7, sufrió varias fracturas pero está fuera de peligro. Foto: gentileza Gendarmería

Hasta el gobernador Alfredo Cornejo se involucró en el caso, porque el mandatario estaba de vacaciones con un amigo que es tío del niño fallecido.

Se trata del ex diputado y concejal radical Omar Sorroche, quien se encontraba con Cornejo en Chile cuando le avisaron del trágico vuelco.

Al enterarse del fatal accidente, Sorroche emprendió el regreso a Mendoza para acompañar a la familia. Según trascendió, Galdame y su hijo iban con destino al Parque Aconcagua con la idea de pasar fin de año con el padre del pequeño que trabaja en ese lugar.