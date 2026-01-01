Ronaldo Salvini, uno de los 4 heridos del accidente que protagonizó una familia chilena en la Ruta 7, falleció este jueves en el Hospital Central luego de ser trasladado en el helicóptero Halcón 3. El hombre circulaba como acompañante de la conductora y había sufrido traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y fracturas múltiples.
Murió uno de los 4 heridos del accidente de la familia chilena en la Ruta 7
Ronaldo Salvini sufrió TEC grave y fracturas múltiples. El accidente fue el miércoles cuando una mujer perdió el control del auto y desbarrancó en Potrerillos
El siniestro vial ocurrió cerca de las 10 del miércoles en la Ruta 7, kilómetro 1.109, en la zona de Potrerillos, según informó el Ministerio de Seguridad.
La conductora perdió el dominio y el auto desbarrancó en la Ruta 7
Por la Ruta 7 circulaba un auto particular con patente chilena. Por razones que se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo y terminó desbarrancando sobre la orilla del río Mendoza.
La mujer que venía manejando dio negativo en el dosaje de alcohol y no sufrió lesiones. Sin embargo, el resto de los acompañantes sí resultaron heridos.
Además de Salvini -que murió este jueves-, hubo otra mujer que fue trasladada al Hospital Central con politraumatismos en sus miembros superiores. Un tercer ocupante, un varón, presentó lesiones leves y fue atendido en el mismo lugar del accidente en la Ruta 7.