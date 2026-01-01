Murió uno de los 4 heridos del accidente de la familia chilena en la Ruta 7

El siniestro vial ocurrió cerca de las 10 del miércoles en la Ruta 7, kilómetro 1.109, en la zona de Potrerillos, según informó el Ministerio de Seguridad.

accidente alta montaña 31 de enero 2025 Así quedó el auto en el que viajaba el miércoles la familia oriunda de Chile. Foto: gentileza Gendarmería

La conductora perdió el dominio y el auto desbarrancó en la Ruta 7

Por la Ruta 7 circulaba un auto particular con patente chilena. Por razones que se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo y terminó desbarrancando sobre la orilla del río Mendoza.