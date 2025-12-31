Tanto el martes como el miércoles, el paso a Chile registró menos demoras en el complejo aduanero Los Libertadores. En ambas jornadas el tiempo de espera se redujo a 40 minutos en promedio, cuatro veces inferior a los datos oficiales de los días cercanos a la Navidad cuando hubo hasta 4 kilómetros de fila de vehículos.
El paso a Chile registró menos demoras en Los Libertadores en la previa de Año Nuevo
El tiempo de espera se redujo a 40 minutos en promedio, cuatro veces inferior a los datos oficiales de los días cercanos a la Navidad en el Paso Cristo Redentor
En la previa del Año Nuevo incluso se disminuyó a la mitad la cantidad de minutos para realizar los trámites durante las primeras horas de la mañana, cuando el playón de ingreso a la Aduana chilena lució prácticamente vacío. Del lado argentino, en el predio Roque Carranza, la circulación fue normal y sin acumulación de autos.
Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, donde aclararon que el tránsito en la Ruta 7 quedó habilitado después de 4 horas. También precisaron que no hubo necesidad de implementar el sistema de paradores en Uspallata y Penitentes como en otras oportunidades.
Dos graves accidentes en la Ruta 7
La interrupción de la circulación vehicular se produjo este miércoles a las 10.30 cuando se constató el primer accidente en la alta montaña protagonizado por una familia chilena. Sus 4 ocupantes resultaron heridos y uno de ellos debió ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central a raíz de la gravedad de su cuadro.
Cerca de las 13 hubo otro siniestro vial en la Ruta 7, a unos 27 kilómetros de distancia. Una mujer que conducía un Chevrolet Corsa en dirección al oeste volcó y quedó atrapada en el auto. Iba con un niño de 6 años que murió como consecuencia de las importantes lesiones.
Más tarde también hubo importantes lluvias y caída de granizo en la zona de Potrerillos, como había anticipado el pronóstico del tiempo para esta fecha.