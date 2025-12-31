El paso a Chile registró menos demoras en Los Libertadores en la previa de Año Nuevo

accidente ruta 7 (4) Una familia chilena protagonizó este miércoles un accidente en la Ruta 7, a la altura de Potrerillos. Sus 4 ocupantes resultaron heridos. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

Dos graves accidentes en la Ruta 7

La interrupción de la circulación vehicular se produjo este miércoles a las 10.30 cuando se constató el primer accidente en la alta montaña protagonizado por una familia chilena. Sus 4 ocupantes resultaron heridos y uno de ellos debió ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central a raíz de la gravedad de su cuadro.

Cerca de las 13 hubo otro siniestro vial en la Ruta 7, a unos 27 kilómetros de distancia. Una mujer que conducía un Chevrolet Corsa en dirección al oeste volcó y quedó atrapada en el auto. Iba con un niño de 6 años que murió como consecuencia de las importantes lesiones.

Más tarde también hubo importantes lluvias y caída de granizo en la zona de Potrerillos, como había anticipado el pronóstico del tiempo para esta fecha.