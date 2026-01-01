Paso a Chile: se redujo a menos de la mitad la cantidad de personas que cruzaron para el Año Nuevo

aduana los libertadores paso a chile Este jueves fue un día muy tranquilo para cruzar a Chile. Fue rápida la atención en Los Libertadores por la poca cantidad de viajeros. Foto: gentileza Gendarmería

Una previa de Año Nuevo con dos graves accidentes en la Ruta 7

En las horas previas a los festejos del Año Nuevo, la Ruta 7 fue escenario de dos graves accidentes viales en Potrerillos.

El primero de ellos ocurrió alrededor de las 10 de este miércoles y fue protagonizado por una familia chilena que viajaba en auto. Tras desbarrancarse a la orilla del río Mendoza, sus 4 ocupantes resultaron con diferentes lesiones y uno de ellos debió ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central, de Ciudad, por la gravedad de su cuadro.

Tres horas más tarde, una mujer que iba en dirección al oeste volcó con su auto. Ella quedó atrapada en el vehículo y su hijo de 6 años debió recibir maniobras de RCP de parte del personal del servicio de emergencias. Sin embargo, los médicos informaron luego que el niño había muerto. Ambos se dirigían a pasar las fiestas con el padre del pequeño que trabaja en el Parque Aconcagua.