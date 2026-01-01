Quienes emprendieron su viaje de vacaciones a Chile por el Paso Cristo Redentor justo en la previa del 2026 acertaron en su elección. Es que la circulación en la Ruta 7 se redujo notablemente. De hecho, fue cero la demora este jueves en el complejo Los Libertadores y de 20 minutos el miércoles.
Paso a Chile: se redujo a menos de la mitad la cantidad de personas que cruzaron para el Año Nuevo
De un promedio de 1.500 autos que circulan a diario por el paso a Chile en esta época del año se pasó a unos 600 en la última jornada del 2025
Del lado argentino, este 1 de enero llegó apenas a 10 minutos el tiempo de espera para ingresar a Mendoza por el predio de Roque Carranza. Así lo informaron las autoridades del corredor bioceánico, desde donde detallaron que de un promedio de 1.500 autos que cruzan a diario en esta época del año se pasó a unos 600 en la última jornada del 2025.
Lo mismo se reflejó en el número de personas que realizan sus trámites aduaneros para salir del país: la cifra cayó de casi 7.000 a menos de 3.500 durante la previa del Año Nuevo. En el caso del transporte de pasajeros, la disminución fue similar: de 39 a 27 micros.
Una previa de Año Nuevo con dos graves accidentes en la Ruta 7
En las horas previas a los festejos del Año Nuevo, la Ruta 7 fue escenario de dos graves accidentes viales en Potrerillos.
El primero de ellos ocurrió alrededor de las 10 de este miércoles y fue protagonizado por una familia chilena que viajaba en auto. Tras desbarrancarse a la orilla del río Mendoza, sus 4 ocupantes resultaron con diferentes lesiones y uno de ellos debió ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Central, de Ciudad, por la gravedad de su cuadro.
Tres horas más tarde, una mujer que iba en dirección al oeste volcó con su auto. Ella quedó atrapada en el vehículo y su hijo de 6 años debió recibir maniobras de RCP de parte del personal del servicio de emergencias. Sin embargo, los médicos informaron luego que el niño había muerto. Ambos se dirigían a pasar las fiestas con el padre del pequeño que trabaja en el Parque Aconcagua.