"Corrían y gritaban en la oscuridad": mueren decenas de personas por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo

El Año Nuevo en la localidad de Crans-Montana, Suiza, está siendo marcado por una tragedia en el bar Le Constellation, que se prendió fuego por completo dejando decenas de muertos y varios heridos.
Las autoridades todavía no han podido determinar las cifras exacta de afectados, como tampoco tienen definida una hipótesis por lo que se ocasionó el incendio.
Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana dejó “decenas de muertos” y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.
“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
Las autoridades indicaron que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.
Por ahora, está completamente descartada la hipótesis de que haya sido un atentado, pese a que alrededor de la 1:30 de la madrugada se escuchó una explosión en el lugar.
Las circunstancias detrás del incendio permanecen sin aclararse por completo. El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y la investigación sigue en curso.
Una fiesta que terminó en tragedia
Según declaraciones al diario 24 heures, los residentes recordaron que la fiesta en Le Constellation se encontraba en pleno apogeo, animada por música y champán, hasta que la noticia del incendio desató la preocupación.
Un turista estadounidense entrevistado por la AFP relató cómo las personas “corrían y gritaban en la oscuridad”, mientras él filmaba las llamas intensas que envolvieron el local.
Otro vecino explicó que, por la coincidencia con los fuegos artificiales de Año Nuevo, inicialmente no comprendieron la gravedad de lo que ocurría, hasta que la presencia de humo reveló la magnitud del drama.