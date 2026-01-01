Año Nuevo tensionó las guardias con casi 2.100 asistidos y 61 accidentes de tránsito en Mendoza

Además, se registró un homicidio en Las Heras, cuando un hombre de 70 años murió tras recibir una puñalada en el pecho.

Heridos por la pirotecnia

El informe también vuelve a registrar heridos por el uso de pirotecnia, pese a que su utilización está prohibida en la provincia: durante el período analizado se reportaron 12 casos, distribuidos en distintos efectores.

incendio en negocio de pirotecnia en godoy cruz La pirotecnia es ilegal en Mendoza, pero se sigue vendiendo pese a los controles. En la foto, un depósito de este tipo de productos -en Godoy Cruz- que se incendió causando la muerte de una mujer días atrás. Foto: Cristian Morón

El reporte suma, además, una serie histórica sobre pirotecnia en Año Nuevo: 1 caso leve en 2022, 4 heridos leves en 2023, 11 heridos en 2024 y 12 casos en este cierre e inicio de año, un nivel similar al del período anterior.

En síntesis, el propio documento concluye que Año Nuevo fue el tramo de mayor demanda sanitaria dentro del ciclo festivo, con subas respecto de Navidad en los indicadores más sensibles del relevamiento.

Un matiz interesante es el de los intentos de suicidio, que descendieron, ya que en Nochebuena y Navidad se registraron 15 mientras en el final del 2025 y el comienzo del 2026 fueron 8, casi la mitad.