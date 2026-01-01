El sistema de salud de Mendoza atravesó un Año Nuevo de alta demanda: el reporte oficial del 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 contabilizó 1.987 atenciones en guardias y 97 intervenciones del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), lo que suma 2.084 personas asistidas en el período. Una vez más, los accidentes viales fueron el principal motivo de asistencia entre los eventos críticos relevados, con 61 casos.
Año Nuevo tensionó las guardias con casi 2.100 asistidos y 61 accidentes de tránsito en Mendoza
Las cifras oficiales indican que hubo 1.987 atenciones en guardias y 97 intervenciones del Servicio de Emergencias Coordinado
Entre esos accidentes estuvo el que el miércoles terminó con la muerte de un niño de 6 años en alta montaña, sobre Ruta 7, a la altura de Potrerillos.
Detrás de los siniestros viales se ubicaron 23 intoxicaciones por alcohol y sustancias, 20 agresiones (que incluyen arma blanca y arma de fuego), 12 lesiones vinculadas a pirotecnia y 8 intentos de autoeliminación.
Además, se registró un homicidio en Las Heras, cuando un hombre de 70 años murió tras recibir una puñalada en el pecho.
Heridos por la pirotecnia
El informe también vuelve a registrar heridos por el uso de pirotecnia, pese a que su utilización está prohibida en la provincia: durante el período analizado se reportaron 12 casos, distribuidos en distintos efectores.
El reporte suma, además, una serie histórica sobre pirotecnia en Año Nuevo: 1 caso leve en 2022, 4 heridos leves en 2023, 11 heridos en 2024 y 12 casos en este cierre e inicio de año, un nivel similar al del período anterior.
En síntesis, el propio documento concluye que Año Nuevo fue el tramo de mayor demanda sanitaria dentro del ciclo festivo, con subas respecto de Navidad en los indicadores más sensibles del relevamiento.
Un matiz interesante es el de los intentos de suicidio, que descendieron, ya que en Nochebuena y Navidad se registraron 15 mientras en el final del 2025 y el comienzo del 2026 fueron 8, casi la mitad.