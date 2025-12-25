Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Un auto con 5 ocupantes cayó 20 metros pero no hubo heridos de gravedad

Un automóvil desbarrancó en la Ruta Nacional 7. Pese a la espectacularidad del accidente los heridos sólo presentaron lesiones leves

Por UNO
Ministerio de Seguridad

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves de Navidad en la Ruta Nacional 7. Curiosamente, pese a los daños que sufrió el rodado y la magnitud del hecho, de los 5 ocupantes del vehículo sólo dos se lesionaron sin que sus casos revistan gravedad.

La espectacularidad del accidente fue que el auto -un Peugeot 208- desbarrancó y cayó a un precipicio de 20 metros.

La rápida asistencia de los servicios de salud permitió la inmediata atención de quienes iban en el automóvil.

El auto cayó 20 metros y sólo hubo heridos leves.

Accidente en la Ruta 7

Según el reporte del Ministerio de Seguridad el accidente se dio en la Ruta Nacional Número 7 a la altura del kilómetro 1088. Fue a las 13.50.

El conductor era acompañado por 4 pesonas. De ellas, un mujer sufrió luxación de hombro derecho y politraumatismo moderado y una niña de 9 años traumatismo encefalocreaneato leve, por lo que fue trasladada al hopistal Fleming, de Ciudad.

Quien manejaba y dos menores de 15 y 14 años resultaron ilesos.

El hecho ocurrió cuando el conductor por razones que se desconocen perdió el dominio del rodado y colisionó contra el guardarrail. Eso hizo que cayera al precipicio unos 20 metros aproximadamente.

Médicos del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) llegaron al lugar para asistir a los ocupantes.

