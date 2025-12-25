Un auto con 5 ocupantes cayó 20 metros pero no hubo heridos de gravedad

auto cayo precipicio ruta 71 El auto cayó 20 metros y sólo hubo heridos leves. Foto: Ministerio de Seguridad

Accidente en la Ruta 7

Según el reporte del Ministerio de Seguridad el accidente se dio en la Ruta Nacional Número 7 a la altura del kilómetro 1088. Fue a las 13.50.

El conductor era acompañado por 4 pesonas. De ellas, un mujer sufrió luxación de hombro derecho y politraumatismo moderado y una niña de 9 años traumatismo encefalocreaneato leve, por lo que fue trasladada al hopistal Fleming, de Ciudad.

Quien manejaba y dos menores de 15 y 14 años resultaron ilesos.

El hecho ocurrió cuando el conductor por razones que se desconocen perdió el dominio del rodado y colisionó contra el guardarrail. Eso hizo que cayera al precipicio unos 20 metros aproximadamente.

Médicos del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) llegaron al lugar para asistir a los ocupantes.