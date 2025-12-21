Otro motociclista murió en un accidente de tránsito en Mendoza

accidente fatal de moto en maipu1 La moto que chocó contra un árbol. Su conductor murió. Foto: Ministerio de Seguridad

Accidente fatal en Maipú

Lucas Ezequiel Gorosito de 23 años, circulaba por Juan Isidro Maza y Lateral Norte del Acceso Este, en Maipú. A las 6.15 de este domingo fue reportado accidente cuando ingresó un llamado a la línea de emergencia 911 informando que un individuo en moto habría colisionado contra un árbol.

Se desplazó personal policial junto con una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) y el profesional a cargo constató el fallecimiento del conductor en el lugar del siniestro.

La mecánica del accidente habría sido cuando el joven circulaba en una moto Honda 150 c.c. de norte a sur por Juan Isidro Maza y metros antes de llegar a la lateral norte del Acceso Este, por motivos que se desconocen perdió el dominio y colisionó con un árbol.

Fuente: Ministerio de Seguridad