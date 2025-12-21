Otro motociclista murió en un accidente de tránsito en Mendoza

En dos días se contabilizaron este fin de semana tres accidentes de tránsito con motos como protagonistas. Dos de los siniestros fueron fatales. El último ocurrió este domingo en Maipú donde murió un joven de 23 años.
Un muchacho de 23 años murió al chocar contra un árbol en Maipú. El sábado hubo otros dos accidentes con motos, uno de ellos fatal
El sábado por la tarde un muchacho de 19 años falleció tras un trágico accidente vial en Guaymallén. La víctima viajaba como acompañante en una motocicleta que fue impactada por el acoplado de un camión que se desprendió en calle Severo del Castillo.
El mismo sábado un motociclista sufrió heridas al chocar con un semicamión en el paso a Chile, sentido a Uspallata, Mendoza. Fue en el ingreso al túnel 9 de la Ruta 7. La víctima fue trasladada en helicóptero al Hospital Central.
Accidente fatal en Maipú
Lucas Ezequiel Gorosito de 23 años, circulaba por Juan Isidro Maza y Lateral Norte del Acceso Este, en Maipú. A las 6.15 de este domingo fue reportado accidente cuando ingresó un llamado a la línea de emergencia 911 informando que un individuo en moto habría colisionado contra un árbol.
Se desplazó personal policial junto con una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) y el profesional a cargo constató el fallecimiento del conductor en el lugar del siniestro.
La mecánica del accidente habría sido cuando el joven circulaba en una moto Honda 150 c.c. de norte a sur por Juan Isidro Maza y metros antes de llegar a la lateral norte del Acceso Este, por motivos que se desconocen perdió el dominio y colisionó con un árbol.
Fuente: Ministerio de Seguridad