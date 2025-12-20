Un motociclista sufrió heridas al chocar con un semicamión en el paso a Chile, sentido a Uspallata, Mendoza. El accidente fue en el ingreso al túnel 9 de la Ruta 7.
Un accidente entre una moto y un camión generó el corte momentáneo de la Ruta 7, paso a Chile
El motociclista sufrió heridas y fue trasladado al hospital de Uspallata. El accidente fue en la Ruta 7, a la altura del túnel 9 del paso a Chile
Según las primeras informaciones, el conductor de la moto tocó al camión, de patente paraguaya. El chofer del vehículo menor sufrió traumatismos y fue atendido por personal de ambulancia en el lugar para ser trasladado al hospital de Uspallata.
Por el accidente y un corte momentáneo del paso a Chile se pidió a Gendarmería Nacional parar la salida de camiones del ACI destino Uspallata, minutos antes de las 15 de este sábado.
El choque se dio entre la salida del túnel 10 de la Ruta 7 y el ingreso al túnel 9, donde hay una curva.
En el accidente trabajaron Policía de Mendoza, ambulancia y Gendarmería Nacional.
Demoras en el paso a Chile
En el inicio del fin de semana previo a la Navidad se produjeron esperas en la aduana Los Libertadores y se puso en marcha el sistema de paradores en el paso a Chile.
Del lado chileno se registraban esperas de hasta 90 minutos, en un contexto de incremento de tránsito por el turismo.
Las autoridades del corredor bioceánico activaron el plan de contingencia de verano, que prevé la puesta en funcionamiento de paradores en la Ruta 7 y la coordinación de distintos organismos para ordenar la circulación y evitar el colapso de vehículos que todos los años se produce en alta montaña para esta época.
Así se fueron trasladando 100 vehículos en cápsula desde Penitentes hasta la frontera, lo que permitió un tránsito fluido en la jornada. A la siesta se normalizó el tiempo de demora para realizar los trámites migratorios; aunque, producto del accidente en el túnel 9, se debió cortar la Ruta 7 momentáneamente.