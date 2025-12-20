Un accidente entre una moto y un camión generó el corte momentáneo de la Ruta 7, paso a Chile

accidente paso a chile tunel 9 Imagen del accidente. Fuente: Gendarmería Nacional

El choque se dio entre la salida del túnel 10 de la Ruta 7 y el ingreso al túnel 9, donde hay una curva.

En el accidente trabajaron Policía de Mendoza, ambulancia y Gendarmería Nacional.

Demoras en el paso a Chile

En el inicio del fin de semana previo a la Navidad se produjeron esperas en la aduana Los Libertadores y se puso en marcha el sistema de paradores en el paso a Chile.

Del lado chileno se registraban esperas de hasta 90 minutos, en un contexto de incremento de tránsito por el turismo.

Las autoridades del corredor bioceánico activaron el plan de contingencia de verano, que prevé la puesta en funcionamiento de paradores en la Ruta 7 y la coordinación de distintos organismos para ordenar la circulación y evitar el colapso de vehículos que todos los años se produce en alta montaña para esta época.

Así se fueron trasladando 100 vehículos en cápsula desde Penitentes hasta la frontera, lo que permitió un tránsito fluido en la jornada. A la siesta se normalizó el tiempo de demora para realizar los trámites migratorios; aunque, producto del accidente en el túnel 9, se debió cortar la Ruta 7 momentáneamente.