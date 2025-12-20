El pueblo que seguramente no conoces pese a su cercanía: tiene 150 habitantes y un balneario

En la provincia de San Luis, en una zona de sierras y valles, existe un pequeño pueblo que muchos pasan de largo sin notar. Está cerca de rutas principales y de destinos turísticos populares como Merlo, pero permanece poco conocido para la mayoría. La vida allí es tranquila, con pocas calles y un ritmo lento marcado por la naturaleza cercana.
Este pueblo tiene solo alrededor de 150 habitantes y cuenta con un balneario municipal a orillas de un río cristalino. Es un espacio natural con áreas para camping, asadores y zonas para bañarse en verano. Es ideal para familias que buscan refrescarse y disfrutar del paisaje serrano sin multitudes.
El pueblo de San Luis con balneario
El pueblo se llama Renca, ubicado en el departamento Chacabuco. Se encuentra a unos 150 kilómetros de la capital provincial San Luis y cerca de localidades como Concarán y La Toma. Es uno de los asentamientos más antiguos de la provincia, con raíces que se remontan al siglo XVIII.
Renca es conocida por su patrimonio histórico y religioso. La capilla del Señor de Renca, construida en el siglo XVIII, es un santuario que atrae peregrinos. Cada 3 de mayo se celebra la fiesta patronal del Cristo de Renca, con miles de visitantes de San Luis y provincias vecinas. Además, el pueblo fue cuna de varios gobernadores provinciales y de granaderos que lucharon en la independencia.
El balneario del pueblo está a orillas del río Conlara, con aguas claras y un entorno de vegetación autóctona. Incluye sectores para acampar y facilidades básicas. Cerca hay un dique y opciones para pesca o caminatas. En verano, es el punto principal de recreación para locales y turistas que buscan tranquilidad.
Renca ofrece una combinación de historia, fe y naturaleza en un pueblo pequeño y accesible. Con su población reducida y atractivos como el balneario, es un pueblo perfecto para desconectar cerca de casa, ideal para quienes prefieren lugares auténticos y sin masas turísticas.