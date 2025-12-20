El pueblo que seguramente no conoces pese a su cercanía: tiene 150 habitantes y un balneario

Renca es conocida por su patrimonio histórico y religioso. La capilla del Señor de Renca, construida en el siglo XVIII, es un santuario que atrae peregrinos. Cada 3 de mayo se celebra la fiesta patronal del Cristo de Renca, con miles de visitantes de San Luis y provincias vecinas. Además, el pueblo fue cuna de varios gobernadores provinciales y de granaderos que lucharon en la independencia.

El balneario del pueblo está a orillas del río Conlara, con aguas claras y un entorno de vegetación autóctona. Incluye sectores para acampar y facilidades básicas. Cerca hay un dique y opciones para pesca o caminatas. En verano, es el punto principal de recreación para locales y turistas que buscan tranquilidad.

Renca ofrece una combinación de historia, fe y naturaleza en un pueblo pequeño y accesible. Con su población reducida y atractivos como el balneario, es un pueblo perfecto para desconectar cerca de casa, ideal para quienes prefieren lugares auténticos y sin masas turísticas.