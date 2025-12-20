Inicio Sociedad Pueblo
El pueblo que seguramente no conoces pese a su cercanía: tiene 150 habitantes y un balneario

Es un lugar que invita a quienes pasar unos días de refresco y tranquilidad rural

Virginia López
El pueblo está ubicado a las orillas de un río.

En la provincia de San Luis, en una zona de sierras y valles, existe un pequeño pueblo que muchos pasan de largo sin notar. Está cerca de rutas principales y de destinos turísticos populares como Merlo, pero permanece poco conocido para la mayoría. La vida allí es tranquila, con pocas calles y un ritmo lento marcado por la naturaleza cercana.

Este pueblo tiene solo alrededor de 150 habitantes y cuenta con un balneario municipal a orillas de un río cristalino. Es un espacio natural con áreas para camping, asadores y zonas para bañarse en verano. Es ideal para familias que buscan refrescarse y disfrutar del paisaje serrano sin multitudes.

Renca es un pueblo con buenas opciones para pasar el verano.

El pueblo de San Luis con balneario

El pueblo se llama Renca, ubicado en el departamento Chacabuco. Se encuentra a unos 150 kilómetros de la capital provincial San Luis y cerca de localidades como Concarán y La Toma. Es uno de los asentamientos más antiguos de la provincia, con raíces que se remontan al siglo XVIII.

Renca es conocida por su patrimonio histórico y religioso. La capilla del Señor de Renca, construida en el siglo XVIII, es un santuario que atrae peregrinos. Cada 3 de mayo se celebra la fiesta patronal del Cristo de Renca, con miles de visitantes de San Luis y provincias vecinas. Además, el pueblo fue cuna de varios gobernadores provinciales y de granaderos que lucharon en la independencia.

El pueblo de Renca es desconocido en San Luis.

El balneario del pueblo está a orillas del río Conlara, con aguas claras y un entorno de vegetación autóctona. Incluye sectores para acampar y facilidades básicas. Cerca hay un dique y opciones para pesca o caminatas. En verano, es el punto principal de recreación para locales y turistas que buscan tranquilidad.

Renca ofrece una combinación de historia, fe y naturaleza en un pueblo pequeño y accesible. Con su población reducida y atractivos como el balneario, es un pueblo perfecto para desconectar cerca de casa, ideal para quienes prefieren lugares auténticos y sin masas turísticas.

