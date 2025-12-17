El pueblo desconocido para todos pero que es clave para combatir el narcotráfico

Este pueblo, aparentemente común y alejado de las luces de las grandes ciudades, guarda un secreto que lo convierte en un bastión invisible de la seguridad nacional. Sus habitantes viven una vida tranquila, dedicada al campo y a las tradiciones, pero bajo esa fachada de normalidad se esconde una infraestructura que vela por los cielos del país, detectando amenazas que podrían alterar el orden público.

pueblo tostado 3 El pueblo inhóspito está ubicado en Santiago del Estero.

El pueblo para combatir a los narcos

Este pueblo misterioso no es otro que Tostado, ubicado en la provincia de Santa Fe, a solo 15 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Con una población de alrededor de 14.000 habitantes, es la cabecera del departamento 9 de Julio y se encuentra a 330 kilómetros de la capital santafesina.Fue fundado en 1891 y su particular nombre evoca los paisajes áridos y tostados por el sol que caracterizan la región, un área dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería, donde el algodón y el ganado bovino son pilares económicos del pueblo.