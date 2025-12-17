El pueblo desconocido para todos pero que es clave para combatir el narcotráfico

En las vastas extensiones del norte argentino, existe un rincón olvidado por la mayoría, un pueblo donde el silencio de los campos se entremezcla con el zumbido constante de la tecnología moderna ya que es clave para la lucha nacional contra el narcotráfico.
Este pueblo, aparentemente común y alejado de las luces de las grandes ciudades, guarda un secreto que lo convierte en un bastión invisible de la seguridad nacional. Sus habitantes viven una vida tranquila, dedicada al campo y a las tradiciones, pero bajo esa fachada de normalidad se esconde una infraestructura que vela por los cielos del país, detectando amenazas que podrían alterar el orden público.
El pueblo para combatir a los narcos
Este pueblo misterioso no es otro que Tostado, ubicado en la provincia de Santa Fe, a solo 15 kilómetros del límite con Santiago del Estero. Con una población de alrededor de 14.000 habitantes, es la cabecera del departamento 9 de Julio y se encuentra a 330 kilómetros de la capital santafesina.Fue fundado en 1891 y su particular nombre evoca los paisajes áridos y tostados por el sol que caracterizan la región, un área dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería, donde el algodón y el ganado bovino son pilares económicos del pueblo.
Con el avance del ferrocarril a fines del siglo XIX, el pueblo creció rápidamente, atrayendo inmigrantes europeos que impulsaron su desarrollo. Hoy, además de su rol productivo, Tostado se destaca por su comunidad unida, con festivales locales que celebran la cultura criolla, como fiestas patronales y eventos folclóricos que mantienen viva la identidad regional.
La Estación Radar Tostado, inaugurada en septiembre de 2024, representa un hito en la modernización de la defensa argentina. Este radar primario argentino es el octavo de su tipo en el país y su tecnología permite detectar aeronaves a grandes distancias, contribuyendo directamente a operaciones contra el narcotráfico al identificar vuelos no autorizados que podrían transportar drogas desde países vecinos.
Tostado no es solo un pueblo más en el mapa argentino; es un enclave estratégico que combina tradición rural con innovación tecnológica para salvaguardar la soberanía nacional. Con su posición limítrofe y su infraestructura de vanguardia, sigue siendo un guardián silencioso, esencial para la paz y la seguridad de toda la nación.