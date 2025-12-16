El pueblo que tiene el lago más grande de Sudamérica, después del Titicaca

El pueblo tiene unos 450 habitantes. Las casas son bajas, de chapa y madera, con techos coloridos y jardines llenos de lupinos en verano. Hay una escuela primaria, una capilla, un destacamento policial y tres o cuatro almacenes que venden desde pan casero hasta artesanías de lana. El viento sopla fuerte casi todo el año y en invierno la nieve cubre todo por semanas.

pueblo los antiguos 3 El pueblo también se destaca por sus cerezas.

El pueblo que tiene un lago gigante

El lugar se llama Los Antiguos y está a orillas del Lago Buenos Aires, el segundo más grande de Sudamérica después del Titicaca. Lo que lo hace especial es que se autoproclama Capital Nacional de la Cereza: entre diciembre y febrero los campos se llenan de árboles cargados de fruta roja y el pueblo organiza la Fiesta Nacional de la Cereza, con cosechas abiertas al público, concursos de tartas y bandas en vivo que atraen visitantes de Perito Moreno, El Calafate y hasta de Chile.