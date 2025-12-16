El barco más largo y pesado jamás construido: un buque tan grande que no podía atravesar el Canal de Panamá

Cargado, este buque avanzaba lentamente, como una masa de acero en movimiento, y detenerlo requería varios kilómetros. Maniobrarlo no era una tarea menor: cada giro debía planificarse con antelación, teniendo en cuenta corrientes, vientos y márgenes mínimos de error.

Seawise Giant (2)

La historia de este barco monumental

El Seawise Giant fue construido en Japón a fines de la década de 1970, en un contexto donde el transporte de petróleo impulsaba la creación de barcos cada vez más grandes. La lógica era clara, transportar más crudo en un solo viaje reducía costos y aumentaba la eficiencia.

Este buque llevó esa idea al extremo, con una capacidad superior a los cuatro millones de barriles de petróleo. En su interior convivían kilómetros de tuberías, tanques gigantes y sistemas propios de generación de energía. Durante meses, su tripulación vivía a bordo, en una auténtica ciudad flotante, aislada del continente.

Su historia también estuvo marcada por la guerra. En 1988, durante el conflicto entre Irán e Irak, el barco fue atacado y quedó gravemente dañado. Muchos pensaron que ese sería su final. Sin embargo, el buque fue reflotado, reparado y volvió a navegar, desafiando una vez más los pronósticos.

Con el tiempo, las nuevas regulaciones ambientales y las limitaciones operativas hicieron que un barco de semejante tamaño dejara de ser viable. En 2010, el Seawise Giant fue desguazado. Aun así, su legado permanece intacto.