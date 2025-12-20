Cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini en Mendoza

Sus amigos reaccionaron de inmediato, lo retiraron del agua y constataron que presentaba un severo traumatismo de cráneo. Ante la gravedad del cuadro, lo cargaron en un auto y emprendieron el traslado de emergencia, mientras daban aviso al 911.

juan cruz yacopini Juan Cruz Yacopini tuvo un gran 2025 y ahora está internado luchando por su vida.

Mientras lo trasladaban a un nococomio para que lo asistieran se encontraron con una ambulancia sobre la Ruta 62. Allí, los médicos detectaron que Yacopini había sufrido un paro cardiorrespiratorio y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, informó la prensa local.

En un primer momento el piloto fue ingresado de urgencia al Hospital Perrupato, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismo grave y shock medular, con compromiso neurológico. Ante la complejidad del cuadro, fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en terapia intensiva bajo estricta observación.

El gran logro de Juan Cruz Yacopini en el 2025

Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux IMT Evo) logró en noviembre pasado uno de los mayores hitos de su carrera deportiva al ganar la Baja Internacional de Qatar y consagrarse campeón mundial de la Copa FIA de Bajas Cross Country en la categoría Ultimate, la división más exigente del certamen.