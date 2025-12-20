Cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini en Mendoza

El piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente este viernes en el dique El Carrizal. El mendocino de 26 años se preparaba para afrontar el Rally Dakar 2026.
El piloto Juan Cruz Yacopini sufrió un grave accidente este viernes en el dique El Carrizal. El mendocino de 26 años se preparaba para afrontar el Rally Dakar 2026.
Juan Cruz Yacopini, que está internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo con pronóstico reservado, ha conmovido al mundo del automovilismo y hay cadenas de oración para pedir por una mejoría en su salud.
Yacopini pasaba tiempo libre junto a amigos en el camping El Biguá. Según dijeron testigos, decidió arrojarse al agua desde una lancha en una zona de escasa profundidad, sin advertir el peligro. Al zambullirse, impactó violentamente su cabeza contra el fondo y quedó inconsciente, flotando en el lago.
Sus amigos reaccionaron de inmediato, lo retiraron del agua y constataron que presentaba un severo traumatismo de cráneo. Ante la gravedad del cuadro, lo cargaron en un auto y emprendieron el traslado de emergencia, mientras daban aviso al 911.
Mientras lo trasladaban a un nococomio para que lo asistieran se encontraron con una ambulancia sobre la Ruta 62. Allí, los médicos detectaron que Yacopini había sufrido un paro cardiorrespiratorio y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, informó la prensa local.
En un primer momento el piloto fue ingresado de urgencia al Hospital Perrupato, donde los médicos le diagnosticaron politraumatismo grave y shock medular, con compromiso neurológico. Ante la complejidad del cuadro, fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde permanece internado en terapia intensiva bajo estricta observación.
Juan Cruz Yacopini (Toyota Hilux IMT Evo) logró en noviembre pasado uno de los mayores hitos de su carrera deportiva al ganar la Baja Internacional de Qatar y consagrarse campeón mundial de la Copa FIA de Bajas Cross Country en la categoría Ultimate, la división más exigente del certamen.