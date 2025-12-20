Un Deportivo Maipú muy activo en el mercado de pases sumó un arquero como nuevo refuerzo

La nueva adquisición en el mercado de pases se trata del arquero Agustín Pavón, que firmó su primer contrato con el Club Deportivo Maipú y estará vinculado al club de calle Vergara hasta el 2028.

Deportivo Maipú ya tiene dos arqueros para la Primera Nacional 2026

Pavón es un arquero que llega proveniente del vecino Gutiérrez Sport Club, y que fue formado en las divisiones inferiores de Independiente Rivadavia, y con 1,92 m de altura, y "llega para sumarse al proyecto deportivo del Cruzado con trabajo, compromiso y muchas ganas de crecer", según informó el departamento de prensa de la institución.