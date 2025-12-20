Un Deportivo Maipú muy activo en el mercado de pases sumó un arquero como nuevo refuerzo

El Deportivo Maipú se está armando con todo y se ha mostrado dinámico en el mercado de transferencias previo a la temporada 2026 donde buscará el ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Este sábado el Cruzado anunció la llegada de un arquero
La nueva adquisición en el mercado de pases se trata del arquero Agustín Pavón, que firmó su primer contrato con el Club Deportivo Maipú y estará vinculado al club de calle Vergara hasta el 2028.
Deportivo Maipú ya tiene dos arqueros para la Primera Nacional 2026
Pavón es un arquero que llega proveniente del vecino Gutiérrez Sport Club, y que fue formado en las divisiones inferiores de Independiente Rivadavia, y con 1,92 m de altura, y "llega para sumarse al proyecto deportivo del Cruzado con trabajo, compromiso y muchas ganas de crecer", según informó el departamento de prensa de la institución.
Agustín Pavón suma su incorporación a las del delantero paraguayo Felipe Rivarola, y el volante mendocino -ex Alvarado de Mar del Plata- Juan Pablo Gobetto.
También se dio a conocer este sábado la renovación del contrato hasta el 2028 del arquero del club Nahuel Galardi.
Entrenamiento Cruzado y licencia hasta enero
El plantel del Deportivo Maipú realizó este sábado un entrenamiento matutino, tras el cual se anunció un breve licencia por las Fiestas de Fin de Año, por lo que los jugadores deberán retornar a la actividad de pretemporada el próximo 3 de enero, para volver a trabajar de cara a la nueva temporada del torneo de la Primera Nacional 2026.