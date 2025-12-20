Julieta Benedetti y María Emilia Vargas fueron distinguidas en la Gala del Deporte Olímpico Argentino

La ciclista y la triatleta fueron reconocidas, entre muchos deportistas, por su labor a lo largo del año y sus logros destacados a nivel nacional e internacional. Y mientras Benedetti compartió el premio de ciclismo con Federico Capello, Vargas fue premiada junto a Thomas Castañeda.

vargas 1

Entre los atletas elegidos cada disciplina, el Comité Olímpico Argentino otorgó su máximo reconocimiento como Mejores Deportistas del Año a la nadadora Agostina Hein, de apenas 17 años, y a Vicente Vergauven quien brilló en el canotaje.