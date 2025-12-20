Inicio Ovación Polideportivo Julieta Benedetti
Julieta Benedetti y María Emilia Vargas fueron distinguidas en la Gala del Deporte Olímpico Argentino

Las mendocinas Julieta Benedetti y María Emilia Vargas fueron distinguidas en la Gala del Deporte Olímpico Argentino, donde el Comité Olímpico Argentino (COA) realizó la tercera edición de los Premios Centenario.

Por UNO
Benedetti con su premio del COA.

La ciclista y la triatleta fueron reconocidas, entre muchos deportistas, por su labor a lo largo del año y sus logros destacados a nivel nacional e internacional. Y mientras Benedetti compartió el premio de ciclismo con Federico Capello, Vargas fue premiada junto a Thomas Castañeda.

Entre los atletas elegidos cada disciplina, el Comité Olímpico Argentino otorgó su máximo reconocimiento como Mejores Deportistas del Año a la nadadora Agostina Hein, de apenas 17 años, y a Vicente Vergauven quien brilló en el canotaje.

En el Polideportivo Braian Toledo, en Los Polvorines, no solo se entregaron los Premios Centenarios a los mejores deportistas de cada federación, un hombre y una mujer, sino las distinciones anuales del Comité Olímpico Argentino en las que fueron premiados Leticia Brunati y Gabriel Taraburelli (entrenadores); Valeria Speciale (difusión del olimpismo); Ignacio Rizzi (deporte y responsabilidad social); Ezequiel Echeveste (gesto deportivo ejemplar); Felipe Schvartzman (acción médica en el deporte); Irene Presenqui (arbitraje); Noelia Leyria (mujer y deporte); Leandro “Lele” Usuna (deporte y cuidado ambiental); Jorge Alberto Monge y Néstor Tenca (dirigentes); Jorge Renosto por sus 60 años de docencia y Las Leonas por el 25 aniversario de la medalla de plata de Sidney 2000.

Todos los Premios Centenario del COA

  • Ernestina Adam y Pablo Ismael Acosta (Ajedrez)
  • Micaela Levaggie y Joaquín Gómez (Atletismo)
  • Iona Gualdi y Franco Motto (Bádminton)
  • Keila Luna y Exequiel Talevi (Béisbol)
  • Laura Jazmín Deud y Santiago Vicente López (Billar)
  • Candela Pilar Molina y Carmelo Valentín Retamar Brassesco (Bochas)
  • Vanesa Rinke y Alexis Plakoudakis (Bowling)
  • Tatiana Flores y Edgardo Nicolás Peralta (Boxeo)
  • Clara Feintuch y Agustín Nicolás Madala (Bridge)
  • Paulina Barreiro Hus y Vicente Vergauven (Canotaje)
  • Sol Filarent y Ariel Salomón (Centros Comunitarios Macabeos)
  • Chichi Labake y Luis Marchetti (Cestoball)
  • Julieta Benedetti y Federico Capello (Ciclismo)
  • Gabriela Belén Caraballo y Pablo Javier Dietrich (Colombofilia)
  • Albertina Galán y Alan Kirschbaum (Cricket)
  • Laila Chain y Matías Berenbroek (Deporte Escolar)
  • Giuliana Gamba y Tomás Ezequiel Faggiano (Deporte Universitario)
  • Agostina Hein y Ulises Saravia (Deportes Acuáticos)
  • Victoria Santacroce y Damián Ancic (Equitación)
  • Clara Isabel María de las Mercedes Di Tella y Augusto Antonio Servello (Esgrima)
  • Eugenia De Armas y Tobías Giorgis (Esquí Náutico y Wakeboard)
  • Thiara Sosa y Nahuel Vener (Faustball)
  • Celeste D´Arcángelo y Daniel Villafañe (Gimnasia)
  • Alma Molina y Santiago Emanuel Silva García (Handball)
  • Juana Castellaro Morello y Tomás Santiago (Hockey sobre césped)
  • Delfina Fattore y Owen Haiek (Hockey sobre hielo y en línea)
  • Agustina Lahiton y Mariano Coto (Judo)
  • Micaela Pacheco y Juan Ignacio Gallardo (Karate)
  • María Paz Casadevall y Joaquín Eluney Mesa (Levantamiento de Pesas)
  • Camila Agustina Amarilla y Agustín Alejandro Destribats (Lucha)
  • Yoselin Altamirano y Valentín Valor (Motociclismo)
  • Catalina Schneider y Luciano Repetti Calvo (Netball)
  • Laura Poljak y Emilio Santa Coloma (Paracaidismo)
  • Valentina Longo y Matías Dell´Olio (Patín / Skateboarding)
  • María Lis García Calderón y Facundo Andreasen (Pelota)
  • María Belén Serrano y Franco Santiago Serrano (Pentatlón Moderno y Biatlón)
  • Mía Cambiaso y Antonio Heguy (Polo)
  • María José Vargas Parada y Diego García (Racquetball)
  • Clara Galfre y Santino Menin (Remo)
  • María Paula Pedrozo y Santiago Álvarez (Rugby)
  • Francesca Baruzzi y Cristóbal Colombo (Ski y Andinismo)
  • Violeta Figueroa y Matías Etchevers (Softbol)
  • Paula Rivero y Segundo Portabales (Squash)
  • Juliette Duhaime y Thiago Passeri Pezzati (Surf)
  • Brenda Ruiz Díaz y Nahuel Gillete (Taekwondo)
  • Solana Sierra y Horacio Zeballos (Tenis)
  • Ana Codina y Horacio Cifuentes (Tenis de Mesa)
  • Fernanda Russo Romero y Marcelo Julián Gutiérrez (Tiro)
  • Alma Pueyo López y Esteban Jesús Silva (Tiro con Arco)
  • María Emilia Vargas y Thomas Castañeda (Triatlón)
  • Bianca Cugno y Tomás José Capogrosso (Voleibol)
  • Julieta Calderón y Jorge Tahan (Wushu Kung Fu)
  • Catalina Turienzo y Guillermo Parada (Yachting)

