Las mendocinas Julieta Benedetti y María Emilia Vargas fueron distinguidas en la Gala del Deporte Olímpico Argentino, donde el Comité Olímpico Argentino (COA) realizó la tercera edición de los Premios Centenario.
La ciclista y la triatleta fueron reconocidas, entre muchos deportistas, por su labor a lo largo del año y sus logros destacados a nivel nacional e internacional. Y mientras Benedetti compartió el premio de ciclismo con Federico Capello, Vargas fue premiada junto a Thomas Castañeda.
Entre los atletas elegidos cada disciplina, el Comité Olímpico Argentino otorgó su máximo reconocimiento como Mejores Deportistas del Año a la nadadora Agostina Hein, de apenas 17 años, y a Vicente Vergauven quien brilló en el canotaje.
En el Polideportivo Braian Toledo, en Los Polvorines, no solo se entregaron los Premios Centenarios a los mejores deportistas de cada federación, un hombre y una mujer, sino las distinciones anuales del Comité Olímpico Argentino en las que fueron premiados Leticia Brunati y Gabriel Taraburelli (entrenadores); Valeria Speciale (difusión del olimpismo); Ignacio Rizzi (deporte y responsabilidad social); Ezequiel Echeveste (gesto deportivo ejemplar); Felipe Schvartzman (acción médica en el deporte); Irene Presenqui (arbitraje); Noelia Leyria (mujer y deporte); Leandro “Lele” Usuna (deporte y cuidado ambiental); Jorge Alberto Monge y Néstor Tenca (dirigentes); Jorge Renosto por sus 60 años de docencia y Las Leonas por el 25 aniversario de la medalla de plata de Sidney 2000.