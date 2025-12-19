Netflix atraviesa lo prohibido con la película que todos esperaban y rompe con los límites permitidos

Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive con su familia en Nueva York. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa.

deseo de matar (2)

Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales de la Gran Manzana.

A medida que las víctimas acaparan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián… o un simple justiciero.

Netflix: tráiler de la película Deseo de matar

Embed - Death Wish Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers

Reparto de Deseo de matar, película de Netflix

Bruce Willis (Paul Kersey)

Vincent D'Onofrio (Frank Kersey)

Elisabeth Shue (Lucy Kersey)

Camila Morrone (Jordan Kersey)

Dean Norris (Detective Rains)

Beau Knapp (Knox)

Kimberly Elise (Detective Jackson)

Len Cariou (Ben)

Jack Kesy (The Fish)

Ronnie Gene Blevins (Jo)

Dónde ver la película Deseo de matar, según la zona geográfica