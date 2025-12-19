El 6 de diciembre de 2025, la plataforma de Netflix renovó su catálogo de series y películas con una de las películas más emblemáticas de Bruce Willis. Se trata de nada más y nada menos, que de Deseo de matar (Death Wish), estrenada en 2018.
Netflix atraviesa lo prohibido con la película que todos esperaban y rompe con los límites permitidos
Acaba de estrenar en Netflix, tiene un elenco estelar y rompe con los límites. Está entre las mejores series y películas de la plataforma
Deseo de matar es una película de acción, crimen y suspenso dirigida por Eli Roth que acaba de llegar a Netflix y tiene una trama que traspasa los límites permitidos: tras un brutal ataque perpetrado contra su esposa y su hija, un cirujano decide hacer justicia por mano propia para obtener venganza.
Netflix: de qué trata la película Deseo de matar
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Deseo de matar versa: “Tras un brutal ataque perpetrado contra su esposa y su hija, el Dr. Paul Kersey recurre a su propia justicia para obtener una violenta venganza”.
Paul Kersey (Bruce Willis) es un famoso cirujano que vive con su familia en Nueva York. Un día, su esposa (Elisabeth Shue) y su hija (Camila Morrone) son brutalmente atacadas en su casa.
Paul, que siempre había sido un tipo tranquilo, siente cómo la sed de venganza va apoderándose de él. Con la policía sobrecargada de crímenes, decide tomar la justicia por su mano e ir en busca de los agresores de su familia y de paso enfrentarse a todo tipo de criminales de la Gran Manzana.
A medida que las víctimas acaparan la atención de los medios, la ciudad se pregunta si este vengador es un ángel guardián… o un simple justiciero.
Netflix: tráiler de la película Deseo de matar
Reparto de Deseo de matar, película de Netflix
- Bruce Willis (Paul Kersey)
- Vincent D'Onofrio (Frank Kersey)
- Elisabeth Shue (Lucy Kersey)
- Camila Morrone (Jordan Kersey)
- Dean Norris (Detective Rains)
- Beau Knapp (Knox)
- Kimberly Elise (Detective Jackson)
- Len Cariou (Ben)
- Jack Kesy (The Fish)
- Ronnie Gene Blevins (Jo)
Dónde ver la película Deseo de matar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Deseo de matar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Deseo de matar se puede alquilar en Amazon.
- España: la película Deseo de matar se puede alquilar en Rakuten TV.