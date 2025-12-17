Inicio Series y películas Netflix
Netflix: una serie de 8 capítulos que roza lo prohibido y no respeta los límites permitidos

Es una historia intensa, emocional y humana que está entre los dramas más destacados del catálogo de series y películas de Netflix

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Estefanía Piñeres es la protagonista de esta serie que arrasa en Netflix.

Aunque se estrenó hace algunos meses, Delirio sigue destacándose entre las series y películas más vistas de Netflix. Esta producción colombiana de 2025 logró captar al público con una historia intensa y emocional que la posicionó como una de las grandes apuestas dramáticas de la plataforma.

Ambientada en la Colombia de los años 80, la serie explora los límites de la mente humana y el impacto del delirio en la vida de una mujer. Protagonizada por Estefanía Piñeres y Juan Pablo Raba, y basada en la novela de Laura Restrepo, Delirio continúa sumando visualizaciones y consolidando su lugar entre las series y películas más recomendadas de Netflix.

Netflix: tráiler de la serie Delirio

Netflix: de qué trata la serie Delirio

La sinopsis oficial de la serie Delirio versa: “Al encontrar a su esposa Agustina en un estado delirante, un profesor se adentra en el oscuro pasado de ella para reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura”.

Esta serie de Netflix tiene como protagonista a Agustina Londoño (Estefanía Piñeres), quien está en estado delirio y su caso es investigado por su propio esposo Fernando Aguilar (Juan Pablo Raba), un profesor universitario.

Luego de regresar de un viaje, Fernando encuentra a su esposa sumida en un estado mental crítico, que lo lleva a reconstruir su historia, descubrir verdades incómodas y perturbadoras, y dar con las causas de su locura.

Reparto de Delirio, serie de Netflix

  • Estefanía Piñeres (Agustina Londoño)
  • Juan Pablo Raba (Fernando Aguilar)
  • Juan Pablo Urrego (Midas)
  • Paola Turbay (Eugenia)
  • Salvador del Solar (Carlos Vicente Londoño)
  • Cristina Campuzano (Sofía Portulinus)
  • César Mora (Evaristo)
  • José Julián Gaviria (Joaquín)

Dónde ver la serie Delirio, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Delirio se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Delirio (Delirium) se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Delirio se puede ver en Netflix.

