Netflix: una serie de 8 capítulos que roza lo prohibido y no respeta los límites permitidos

Ambientada en la Colombia de los años 80, la serie explora los límites de la mente humana y el impacto del delirio en la vida de una mujer. Protagonizada por Estefanía Piñeres y Juan Pablo Raba, y basada en la novela de Laura Restrepo, Delirio continúa sumando visualizaciones y consolidando su lugar entre las series y películas más recomendadas de Netflix.

delirio serie netflix

Netflix: tráiler de la serie Delirio

Embed - Delirio | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Delirio

La sinopsis oficial de la serie Delirio versa: “Al encontrar a su esposa Agustina en un estado delirante, un profesor se adentra en el oscuro pasado de ella para reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura”.