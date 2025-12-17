Aunque se estrenó hace algunos meses, Delirio sigue destacándose entre las series y películas más vistas de Netflix. Esta producción colombiana de 2025 logró captar al público con una historia intensa y emocional que la posicionó como una de las grandes apuestas dramáticas de la plataforma.
Netflix: una serie de 8 capítulos que roza lo prohibido y no respeta los límites permitidos
Es una historia intensa, emocional y humana que está entre los dramas más destacados del catálogo de series y películas de Netflix
Ambientada en la Colombia de los años 80, la serie explora los límites de la mente humana y el impacto del delirio en la vida de una mujer. Protagonizada por Estefanía Piñeres y Juan Pablo Raba, y basada en la novela de Laura Restrepo, Delirio continúa sumando visualizaciones y consolidando su lugar entre las series y películas más recomendadas de Netflix.
Netflix: tráiler de la serie Delirio
Netflix: de qué trata la serie Delirio
La sinopsis oficial de la serie Delirio versa: “Al encontrar a su esposa Agustina en un estado delirante, un profesor se adentra en el oscuro pasado de ella para reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura”.
Esta serie de Netflix tiene como protagonista a Agustina Londoño (Estefanía Piñeres), quien está en estado delirio y su caso es investigado por su propio esposo Fernando Aguilar (Juan Pablo Raba), un profesor universitario.
Luego de regresar de un viaje, Fernando encuentra a su esposa sumida en un estado mental crítico, que lo lleva a reconstruir su historia, descubrir verdades incómodas y perturbadoras, y dar con las causas de su locura.
Reparto de Delirio, serie de Netflix
- Estefanía Piñeres (Agustina Londoño)
- Juan Pablo Raba (Fernando Aguilar)
- Juan Pablo Urrego (Midas)
- Paola Turbay (Eugenia)
- Salvador del Solar (Carlos Vicente Londoño)
- Cristina Campuzano (Sofía Portulinus)
- César Mora (Evaristo)
- José Julián Gaviria (Joaquín)
Dónde ver la serie Delirio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Delirio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Delirio (Delirium) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Delirio se puede ver en Netflix.