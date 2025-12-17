Netflix nos tiene acostumbrados a las historias románticas, su catálogo es está llena de estas historias, como por ejemplo la película turca que rompe corazones, se trata de Aquel verano.
Netflix posee la romántica película turca que rompe corazones
Netflix arrasa con la romántica película turca posicionada como una de las mejores de su género. Una historia que rompe corazones
Este drama romántico de la plataforma de streaming cuenta con ternura y sensibilidad las historias de amor y desamor de un verano adolescente.
Aquel verano, se centra en el personaje de Deniz, un joven de 16 años que se encuentra en esa etapa incómoda entre la adolescencia y la adultez, y se encuentra con sentimientos que no sabe bien cómo enfrentar.
Netflix: de qué trata la película Aquel verano
La historia de la película Aquel verano transcurre en el sur de Turquía, en el verano de 1997. Allí, un grupo de adolescentes se asoma al amor y a la vida bajo el sol y el viento, entre acantilados rocosos, olas eternas y corazones que pronto sabrán lo que es la tristeza.
Deniz va todos los años a la casa de veraneo de sus padres, pero esta vez es distinto: acaba de cumplir 16. Las nuevas emociones afloran y siente la necesidad de experimentar nuevas sensaciones y el amor.
Él siente que ya es lo suficientemente maduro como para tener su primera relación sexual con Asl, la chica que le gusta desde que tiene uso de razón.
Sin embargo, mientras trata de acercarse a ella, se da cuenta de que el atlético y guapísimo Burak, el chico más popular del verano del mismo barrio, también está loco por Asl.
La audiencia podrá ver cómo florece el amor entre los personajes, y también será testigo del primer desengaño amoroso y el despertar que le sigue.
Netflix: reparto de la película Aquel verano
- Deniz
- Fatih Berk Sahin
- Asl
- Ece Çesmioglu
- Burak
- Halit Özgür Sari
- Ebru
- Aslihan Malbora
- Muray
- Kubilay Tunçer
- Handan
- Süreyya Güzel
Tráiler de la película Aquel verano
Dónde ver la película Aquel verano, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Aquel verano se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Aquel verano se puede ver en Netflix.
- España: la película Aquel verano se puede ver en Netflix.