Netflix posee la romántica película turca que rompe corazones

Netflix: de qué trata la película Aquel verano

La historia de la película Aquel verano transcurre en el sur de Turquía, en el verano de 1997. Allí, un grupo de adolescentes se asoma al amor y a la vida bajo el sol y el viento, entre acantilados rocosos, olas eternas y corazones que pronto sabrán lo que es la tristeza.

Deniz va todos los años a la casa de veraneo de sus padres, pero esta vez es distinto: acaba de cumplir 16. Las nuevas emociones afloran y siente la necesidad de experimentar nuevas sensaciones y el amor.

aquelverano1 Romántica. Es la película turca de Netflix Aquel verano con Fatih Berk Sahin.

Él siente que ya es lo suficientemente maduro como para tener su primera relación sexual con Asl, la chica que le gusta desde que tiene uso de razón.

Sin embargo, mientras trata de acercarse a ella, se da cuenta de que el atlético y guapísimo Burak, el chico más popular del verano del mismo barrio, también está loco por Asl.

La audiencia podrá ver cómo florece el amor entre los personajes, y también será testigo del primer desengaño amoroso y el despertar que le sigue.

Netflix: reparto de la película Aquel verano

Deniz

Fatih Berk Sahin

Asl

Ece Çesmioglu

Burak

Halit Özgür Sari

Ebru

Aslihan Malbora

Muray

Kubilay Tunçer

Handan

Süreyya Güzel

Tráiler de la película Aquel verano

Embed - Last Summer | Trailer | Netflix

Dónde ver la película Aquel verano, según la zona geográfica