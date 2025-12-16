En Netflix triunfa la serie turca considerada como una de las mejores de la historia

En su extenso catálogo de series y películas, Netflix posee una de las mejores producciones turcas, considerada como una de las mejores de la historia, se trata de Fatma.
Fatma se centra en el personaje de Fatma, una ama de casa cuyo esposo ha desaparecido tras abandonar la cárcel. Su vida da un vuelco cuando emprende la búsqueda de su marido, ya que esto la conducirá a cometer un asesinato de forma accidental.
Sin embargo, este tan solo será el primero de varios crímenes, porque su camino está marcado por la tragedia y la sangre. Así, descubrirá su propio poder y lo que está dispuesta a hacer con tal de conseguir las respuestas que necesita.
Fatma ofrece desde paisajes nuevos hasta un ritmo poco común en el que destaca la evolución de su protagonista que, tras una vida de desprecio e invisibilidad, vive una transformación frenética.
Todo gracias a la excelente interpretación de Burcu Biricik, quien encarna con brillantez a una mujer desesperada y que, ante todo, resulta creíble y conmovedora. Junto a ella, unos asesinatos ejecutados con rapidez y un entorno que muestra el machismo que rodea la protagonista son razones más que suficientes para ver la ficción.
Netflix: de qué trata la serie Fatma
Fatma es una mujer que trabaja como empleada del hogar cuya rutina va a cambiar radicalmente de un día para otro. Lo que comienza con la búsqueda de su esposo desaparecido termina con un camino lleno de sangre.
Tras cometer un homicidio accidental, se ve arrastrada por una serie de terribles casualidades que la obligan a seguir matando para poder protegerse y sobrevivir. Ha llevado una vida muy dura y esta nueva faceta le sirve para liberarse y dejar atrás años de dolor y esfuerzo. Fatma aprenderá a sanar viejas heridas.
Netflix: reparto de la serie Fatma
- Burcu Biricik
- Ugur Yücel
- Mehmet Yilmaz Ak
- Hazal Türesan
- Gülcin Kültür Sahin
- Olgun Toker
- Cagdas Onur Öztürk
Tráiler de la serie Fatma
Dónde ver la serie Fatma, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Fatma se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Fatma se puede ver en Netflix.
- España: la serie Fatma se puede ver en Netflix.