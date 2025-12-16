En Netflix triunfa la serie turca considerada como una de las mejores de la historia

Fatma ofrece desde paisajes nuevos hasta un ritmo poco común en el que destaca la evolución de su protagonista que, tras una vida de desprecio e invisibilidad, vive una transformación frenética.

Todo gracias a la excelente interpretación de Burcu Biricik, quien encarna con brillantez a una mujer desesperada y que, ante todo, resulta creíble y conmovedora. Junto a ella, unos asesinatos ejecutados con rapidez y un entorno que muestra el machismo que rodea la protagonista son razones más que suficientes para ver la ficción.

Netflix: de qué trata la serie Fatma

Fatma es una mujer que trabaja como empleada del hogar cuya rutina va a cambiar radicalmente de un día para otro. Lo que comienza con la búsqueda de su esposo desaparecido termina con un camino lleno de sangre.

fatma Burcu Biricik. Hace de Fatma, en una de las series más vistas de Netflix.

Tras cometer un homicidio accidental, se ve arrastrada por una serie de terribles casualidades que la obligan a seguir matando para poder protegerse y sobrevivir. Ha llevado una vida muy dura y esta nueva faceta le sirve para liberarse y dejar atrás años de dolor y esfuerzo. Fatma aprenderá a sanar viejas heridas.

Netflix: reparto de la serie Fatma

Burcu Biricik

Ugur Yücel

Mehmet Yilmaz Ak

Hazal Türesan

Gülcin Kültür Sahin

Olgun Toker

Cagdas Onur Öztürk

Tráiler de la serie Fatma

Embed - Fatma (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Fatma, según la zona geográfica