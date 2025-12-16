Inicio Series y películas Netflix
Netflix: es de 5 capítulos, basada en hechos reales y es la serie más sentida y tensionante del momento

Es un drama mexicano basado en hechos reales que estrenó hace poco y llegó para revolucionar el catálogo de series y películas de Netflix

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El pasado 15 de octubre, Netflix estrenó Nadie nos vio partir, un drama mexicano íntimo y emotivo que en pocos días se convirtió en el contenido más visto de la plataforma, liderando el ranking de series y películas. Dirigida por Gaz Alazraki y basada en el libro autobiográfico de Tamara Trottner, la producción ha generado un fuerte impacto por su historia real y su potente carga emocional.

Con solo 5 episodios, la serie combina tensión y sensibilidad para abordar un caso real de secuestro familiar, explorando temas como el control, el poder y las secuelas emocionales que deja la violencia dentro del entorno familiar. Su enfoque social la convierten en una propuesta destacada dentro del catálogo de Netflix.

Protagonizada por Tessa Ía y Emiliano Zurita, Nadie nos vio partir recrea la experiencia vivida por Tamara Trottner en la década de los 60, cuando su padre la secuestró junto a su hermano y los trasladó por distintos países, separándolos de su madre durante dos años.

nadie nos vio partir (2)

Inspirada en su novela autobiográfica, la ficción retrata una infancia marcada por el silencio y la manipulación, recuperando un caso que conmocionó a México y que, décadas después, vuelve a resonar a través de Netflix como una de las series más comentadas del momento.

Netflix: tráiler de la película Nadie nos vio partir

Embed - Nadie nos vio partir | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la película Nadie nos vio partir

La trama de Nadie nos vio partir gira en torno a una adinerada familia judía que se vuelve el centro de atención cuando el padre separa a sus hijos de su madre y se los lleva al extranjero. Lo más conmovedor es que la historia está inspirada en hechos reales.

Cuando su esposo secuestra a sus hijos en un acto de venganza, Valeria (Tessa Ia), una joven madrem debe luchar contra los prejuicios y el escándalo para traerlos de vuelta a casa, arriesgándolo todo por el amor prohibido que podría salvarla… o destruirla.

nadie nos vio partir (1)

Reparto de Nadie nos vio partir, serie de Netflix

  • Tessa Ia (Valeria)
  • Emiliano Zurita (Leo)
  • Juan Manuel Bernal (Samuel)
  • Flavio Medina (Moishe)
  • Alexander Varela (Isaac)
  • Natasha Dupeyrón (Gabriela)
  • Gustavo Bassani (Carlos)
  • Marion Sirot
  • Karina Gidi
  • Lisa Owen
  • Ari Brickman
  • Mariana Di Girólamo

Dónde ver la serie Nadie nos vio partir, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Nadie nos vio partir se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Nadie nos vio partir se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Nadie nos vio partir se puede ver en Netflix.

