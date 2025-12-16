Netflix: es de 5 capítulos, basada en hechos reales y es la serie más sentida y tensionante del momento

nadie nos vio partir (2)

Inspirada en su novela autobiográfica, la ficción retrata una infancia marcada por el silencio y la manipulación, recuperando un caso que conmocionó a México y que, décadas después, vuelve a resonar a través de Netflix como una de las series más comentadas del momento.

Netflix: de qué trata la película Nadie nos vio partir

La trama de Nadie nos vio partir gira en torno a una adinerada familia judía que se vuelve el centro de atención cuando el padre separa a sus hijos de su madre y se los lleva al extranjero. Lo más conmovedor es que la historia está inspirada en hechos reales.

Cuando su esposo secuestra a sus hijos en un acto de venganza, Valeria (Tessa Ia), una joven madrem debe luchar contra los prejuicios y el escándalo para traerlos de vuelta a casa, arriesgándolo todo por el amor prohibido que podría salvarla… o destruirla.

Reparto de Nadie nos vio partir, serie de Netflix

Tessa Ia (Valeria)

Emiliano Zurita (Leo)

Juan Manuel Bernal (Samuel)

Flavio Medina (Moishe)

Alexander Varela (Isaac)

Natasha Dupeyrón (Gabriela)

Gustavo Bassani (Carlos)

Marion Sirot

Karina Gidi

Lisa Owen

Ari Brickman

Mariana Di Girólamo

