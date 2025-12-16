Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la serie de 8 episodios llena de secretos que es imposible no maratonear

Es un thriller de 8 capítulos que acaba de estrenar en Netflix y llegó para revolucionar la plataforma de series y películas de suspenso

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Jaime Ray Newman es una de las protagonistas de esta nueva serie de Netflix.

El lunes 15 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó uno de los dramas de suspenso más atrapantes para maratonear en una sola sentada. Se trata de Las esposas cazadoras (The Hunting Wives), un thriller estadounidense que promete arrasar a nivel mundial.

Con solo 8 capítulos, la serie Las esposas cazadoras ha revolucionado el catálogo de Netflix. Protagonizada por Brittany Snow, Malin Akerman y Jaime Ray Newman, esta producción se ha llevado todos los elogios por parte de la crítica especializada.

Según Jonathon Wilson de Ready Steady Cut, "todo es ridículo, pero está diseñado con precisión para que sea imposible dejar de verlo". Mientras tanto, para Nick Schager de The Daily Beast, Las esposas cazadoras “es el tipo de diversión frívola y picante hecha a medida para ser consumida en una sesión maratoniana de verano”.

las esposas cazadoras- serie

Netflix: de qué trata la serie Las esposas cazadoras

La sinopsis oficial de la serie Las esposas cazadoras versa: “Sophie se muda de Nueva Inglaterra al este de Texas. Ahí, queda atrapada en la órbita de una mujer de la alta sociedad, donde un cónclave de amas de casa guarda secretos mortales”.

Sophie O'Neil (Brittany Snow) se traslada al profundo este de Texas y sucumbe a los encantos de Margo (Malin Akerman), una socialité de la zona. Su vida pronto se ve consumida por la obsesión, la seducción y el asesinato.

Netflix: tráiler de la serie Las esposas cazadoras

Embed - The Hunting Wives Season 1 Trailer

Reparto de Las esposas cazadoras, serie de Netflix

  • Brittany Snow (Sophie O’Neill)
  • Malin Akerman (Margo Banks)
  • Jaime Ray Newman (Callie Baskin)
  • Evan Jonigkeit (Graham O’Neill)
  • George Ferrier (Brad Thompson)
  • Katie Lowes (Jill Thompson)
  • Chrissy Metz (Starr Jackson)
  • Dermot Mulroney (Jed Banks)
  • Chosen Jacobs (Jamie Martin)
  • Branton Box (Sheriff Jonny Baskin)
las esposas cazadoras- serie (1)

Dónde ver la serie Las esposas cazadoras, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Las esposas cazadoras se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Las esposas cazadoras se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Las esposas cazadoras se puede ver en Netflix.

