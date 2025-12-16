Netflix: la serie de 8 episodios llena de secretos que es imposible no maratonear

Con solo 8 capítulos, la serie Las esposas cazadoras ha revolucionado el catálogo de Netflix. Protagonizada por Brittany Snow, Malin Akerman y Jaime Ray Newman, esta producción se ha llevado todos los elogios por parte de la crítica especializada.

Según Jonathon Wilson de Ready Steady Cut, "todo es ridículo, pero está diseñado con precisión para que sea imposible dejar de verlo". Mientras tanto, para Nick Schager de The Daily Beast, Las esposas cazadoras “es el tipo de diversión frívola y picante hecha a medida para ser consumida en una sesión maratoniana de verano”.