Netflix ofrece un catálogo de series y películas repleto de opciones para los gustos de todos los suscriptores. Una serie viene destacándose entre las principales historias coreanas del género dramático dentro de la plataforma, que se combina a la perfección con el romance y la comedia típica de estas producciones, y que cuenta con tan solo 12 capítulos: El amor vuelve a casa.
El k-drama que arrasa en Netflix con 12 capítulos y lleva más de un año siendo top
La serie es uno de los grandes relatos dramáticos coreanos de Netflix, y su historia es recomendada por el mundo entero
El catálogo de series y películas de Netflix se encuentra abombado por ofertas de producción coreana, y es que se han convertido en las historias favoritas de los suscriptores, con amplia diferencia sobre las demás. Esta serie se ha destacado, además de por su historia, por contar con un elenco sumamente atractivo, compuesto por actores históricos y varios personajes del mundo del k-pop.
Con un total de 12 capítulos, la serie de Netflix centra su historia en una fusión de un melodrama familiar y una comedia romántica, rondando por temáticas como las segundas oportunidades, la ambición y la familia. Su relato no se vuelve intenso ni tiene relleno, inclusive se diferencia de las demás opciones dentro del género por ser aún más corta, ya que generalmente superan los 16 capítulos.
La serie supera el año de estadía en el catálogo de series y películas de Netflix, y su rendimiento dentro de la plataforma es realmente maravilloso, posicionándose como una de las historias coreanas del género más elegidas y mejores valoradas. Existe un rumor muy fuerte en torno a este relato, y es que muchos especularon que estaría inspirada en la historia de amor de la heredera de Samsung, aunque jamás se confirmó.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, desde entonces es de los dramas coreanos más elegidos de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie El amor vuelve a casa
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que se destaca entre los dramas coreanos con tan solo 12 capítulos, El amor vuelve a casa centra su historia en: "Un padre que se alejó de su familia tras el fracaso de su negocio reaparece 11 años más tarde como el dueño del edificio donde viven y desata el caos".
La historia de Netflix es de las más atrapantes de los últimos años, y es por eso que la serie apunta a ser de las más recomendadas.
Netflix: reparto de la serie El amor vuelve a casa
Ji Jin-hee como Byeon Moo-jin
Kim Ji-soo como Geum Ae-yeon
Son Na-eun como Byeon Mi-rae
Choi Min-ho como Nam Tae-pyeong
Yoon San-ha como Byeon Hyun-jae
Jung Woong-in como Nam Chi-yeol
Kim Young-jae como Oh Jae-geol
Park Chul-min como Park Byeong-hoon
Kim Gi-cheon como Choi Dong-jin
Jung Suk-yong como Jang Chun-sik
Hwang Bo-ra como Yoo Se-ri
Dónde ver la serie El amor vuelve a casa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: El amor vuelve a casa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: El amor vuelve a casa se puede ver en Netflix.
- España: El amor vuelve a casa se puede ver en Netflix.