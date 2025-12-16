El k-drama que arrasa en Netflix con 12 capítulos y lleva más de un año siendo top

La serie supera el año de estadía en el catálogo de series y películas de Netflix, y su rendimiento dentro de la plataforma es realmente maravilloso, posicionándose como una de las historias coreanas del género más elegidas y mejores valoradas. Existe un rumor muy fuerte en torno a este relato, y es que muchos especularon que estaría inspirada en la historia de amor de la heredera de Samsung, aunque jamás se confirmó.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2024, desde entonces es de los dramas coreanos más elegidos de toda la plataforma.

Embed - El amor vuelve a casa | Ya Disponible | Netflix

Netflix: de qué trata la serie El amor vuelve a casa

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que se destaca entre los dramas coreanos con tan solo 12 capítulos, El amor vuelve a casa centra su historia en: "Un padre que se alejó de su familia tras el fracaso de su negocio reaparece 11 años más tarde como el dueño del edificio donde viven y desata el caos".

La historia de Netflix es de las más atrapantes de los últimos años, y es por eso que la serie apunta a ser de las más recomendadas.

el amor vuelve a casa 2

Netflix: reparto de la serie El amor vuelve a casa

Ji Jin-hee como Byeon Moo-jin

Kim Ji-soo como Geum Ae-yeon

Son Na-eun como Byeon Mi-rae

Choi Min-ho como Nam Tae-pyeong

Yoon San-ha como Byeon Hyun-jae

Jung Woong-in como Nam Chi-yeol

Kim Young-jae como Oh Jae-geol

Park Chul-min como Park Byeong-hoon

Kim Gi-cheon como Choi Dong-jin

Jung Suk-yong como Jang Chun-sik

Hwang Bo-ra como Yoo Se-ri

Dónde ver la serie El amor vuelve a casa, según la zona geográfica