Netflix es un éxito con la serie española que alcanzó el tercer lugar de las más vistas en el mundo

Después de que haya alcanzado el tercer puesto de las series de habla no inglesa más vistas en Netflix en este momento y el octavo al sumarse a las producciones en cualquier idioma.

Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad.

Netflix: de qué trata la serie El cuco de cristal

La serie española El cuco de cristal cuenta entre sus protagonistas con Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué.

La actriz española brilla en la serie de Netflix El cuco de cristal.

Esta adaptación narra la historia de la doctora Cora Merlo, médico residente de primer año, quien sufre un infarto y debe recibir urgentemente un trasplante de corazón.

Aun convaleciente, la protagonista recibe una enigmática oferta de una mujer: una visita a un pequeño pueblo para conocer la vida de su hijo Charles, quien ha sido el donante de su corazón. Allí se adentrará en una espiral de secretos y mentiras, en un lugar tan misterioso como su historia detrás.

Netflix: reparto de la serie El cuco de cristal

Catalina Sopelana

Álex García

Itziar Ituño

Iván Massagué

Tomás del Estal

Alfons Nieto

Tráiler de la serie El cuco de cristal

Dónde ver la serie El cuco de cristal, según la zona geográfica