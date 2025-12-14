Netflix es un éxito con la serie española que alcanzó el tercer lugar de las más vistas en el mundo

Netflix acaba de estrenar la exitosa serie española de 6 capítulos que se convirtió en la tercera más vista en cualquier idioma, se trata de El cuco de cristal.
La serie española, disponible en Netflix y basada en el libro de Javier Castillo, tiene hablando de misterios, muertes, desapariciones y secretos inconfesables a los usuarios de la plataforma.
Todo comienza cuando una mujer quiere saber de quién es el corazón que le ha sido donado, para salvar su vida.
Después de que haya alcanzado el tercer puesto de las series de habla no inglesa más vistas en Netflix en este momento y el octavo al sumarse a las producciones en cualquier idioma.
Con la esperanza de saber más sobre el donante de su corazón, una joven doctora llega a un pueblo en la montaña donde décadas de tragedias misteriosas atormentan a la comunidad.
Netflix: de qué trata la serie El cuco de cristal
La serie española El cuco de cristal cuenta entre sus protagonistas con Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué.
Esta adaptación narra la historia de la doctora Cora Merlo, médico residente de primer año, quien sufre un infarto y debe recibir urgentemente un trasplante de corazón.
Aun convaleciente, la protagonista recibe una enigmática oferta de una mujer: una visita a un pequeño pueblo para conocer la vida de su hijo Charles, quien ha sido el donante de su corazón. Allí se adentrará en una espiral de secretos y mentiras, en un lugar tan misterioso como su historia detrás.
Netflix: reparto de la serie El cuco de cristal
- Catalina Sopelana
- Álex García
- Itziar Ituño
- Iván Massagué
- Tomás del Estal
- Alfons Nieto
Tráiler de la serie El cuco de cristal
Dónde ver la serie El cuco de cristal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.
- España: la serie El cuco de cristal se puede ver en Netflix.