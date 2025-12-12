Netflix acaba de estrenar la serie española con Verónica Echegui, la actriz que falleció en 2025

El inspector Milo Malart (Férriz), suspendido por indisciplina, regresa a los Mossos para enfrentarse al caso más perturbador de su carrera.

A su lado, la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) se une a la investigación en una carrera contrarreloj por descubrir la verdad que se oculta tras las sombras.

Netflix: reseña de la serie Ciudad de sombras

La reseña de la serie Ciudad de sombras cuenta que es un thriller policíaco español protagonizado por Isak Férriz y Verónica Echegui.

Fue el trabajo póstumo de la actriz española, quien falleció en agosto del 2025, la serie Ciudad de sombras.

Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí.

El inspector Milo Malart (Férriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), tratar de dar con el autor del crimen.

Mientras Barcelona se estremece, los dos descubrirán que bajo la belleza modernista se esconde una red de poder y venganza que es capaz de acabar con todo.

Netflix: reparto de la serie Ciudad de sombras

Isak Férriz

Verónica Echegui

Ana Wagener

Manolo Solo

Jordi Rico

Tráiler de la serie Ciudad de sombras

