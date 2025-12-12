Netflix acaba de estrenar la serie española con Verónica Echegui, la actriz que falleció en 2025

Netflix acaba de estrenar la exitosa serie española de solo 6 capítulos protagonizada por Verónica Echegui, quien falleció en agosto del 2025, se trata de Ciudad de sombras.
Fue el último trabajo de Verónica Echegui, la serie policíaca Ciudad de Sombras. La popular actriz española falleció el 24 de agosto del 2025, luego de pelear contra una dura enfermedad.
La historia comienza con un crimen escalofriante: un cuerpo calcinado aparece en la fachada de La Pedrera Casa Milà, el icónico edificio diseñado por Gaudí.
El inspector Milo Malart (Férriz), suspendido por indisciplina, regresa a los Mossos para enfrentarse al caso más perturbador de su carrera.
A su lado, la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui) se une a la investigación en una carrera contrarreloj por descubrir la verdad que se oculta tras las sombras.
Netflix: reseña de la serie Ciudad de sombras
La reseña de la serie Ciudad de sombras cuenta que es un thriller policíaco español protagonizado por Isak Férriz y Verónica Echegui.
Un inspector suspendido vuelve al servicio tras el hallazgo de un cadáver calcinado en un edificio de Gaudí. Junto a una brillante subinspectora, se meten en una investigación llena de secretos, arte y obsesión.
Mientras Barcelona se estremece, los dos descubrirán que bajo la belleza modernista se esconde una red de poder y venganza que es capaz de acabar con todo.
Netflix: reparto de la serie Ciudad de sombras
- Isak Férriz
- Verónica Echegui
- Ana Wagener
- Manolo Solo
- Jordi Rico
Tráiler de la serie Ciudad de sombras
Dónde ver la serie Ciudad de sombras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ciudad de sombras se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ciudad de sombras se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ciudad de sombras no está disponible en Netflix.