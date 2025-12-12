Netflix: tiene 7 capítulos, es la serie italiana más subida de tono y poco le importan los límites permitidos

netflix-sra-playmen-serie

Con un total de 7 capítulos, la serie Sra. Playmen ha revolucionado la plataforma de Netflix y es ideal para elegirla entre las mejores las series y películas subidas de tono.

Netflix: de qué trata la serie Sra. Playmen

La sinopsis de la serie Sra. Playmen versa: “Traicionada por su marido, una mujer debe dirigir una revista erótica que en la Roma de los 70 se convierte en un símbolo de empoderamiento. Inspirada en hechos reales”.

sra. playmen- serie

La trama de la nueva serie de Netflix tiene como protagonista a Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), una mujer valiente y tenaz que queda a cargo de la dirección de la revista erótica Playmen. Atreviéndose a todo, rompiendo con la libertad limitada de los años 70, esta mujer logra promover muy bien el despertar sexual de Italia.

Netflix: tráiler de la serie Sra. Playmen

Embed - Sra. Playmen | Tráiler en Español (Serie de Netflix) | Estreno: 12/11/2025

Reparto de Sra. Playmen, serie de Netflix

Carolina Crescentini (Adelina Tattilo)

Filippo Nigro (Chartroux)

Giuseppe Maggio (Luigi Poggi)

Francesca Colucci (Elsa)

Francesa Colella (Sara Balsamo)

Domenico Diele (Andrea De Cesari)

Giampiero Judica (Don Rocco)

Lidia Vitale (Lella)

Federico Scribani (Bianchi)

Tania Watson (Onassis)

Dónde ver la serie Sra. Playmen, según la zona geográfica