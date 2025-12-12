El 12 de noviembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una de las historias basadas en hechos reales y más subidas de tono del catálogo. Es italiana y tiene pocos capítulos, por lo que es ideal para maratonear.
Netflix: tiene 7 capítulos, es la serie italiana más subida de tono y poco le importan los límites permitidos
Es italiana y tiene solo 7 capítulos. Acaba de estrenar en el catálogo de series y películas de Netflix y es muy subida de tono
Estamos hablando de la serie Sra. Playmen, dirigida por Riccardo Donna y escrita por Mario Ruggeri. Inspirada en hechos reales, sigue la vida de una mujer tenaz y valiente, directora de la revista erótica italiana más famosa de los años 70, "Playmen", la respuesta italiana a Playboy.
Para la crítica especializada de Escribiendo Cine, "'Mrs Playmen' propone una relectura que no solo revisita una figura pionera, sino también un momento en el que la cultura mediática europea redefinía sus reglas entre disputas morales, políticas y económicas”.
Con un total de 7 capítulos, la serie Sra. Playmen ha revolucionado la plataforma de Netflix y es ideal para elegirla entre las mejores las series y películas subidas de tono.
Netflix: de qué trata la serie Sra. Playmen
La sinopsis de la serie Sra. Playmen versa: “Traicionada por su marido, una mujer debe dirigir una revista erótica que en la Roma de los 70 se convierte en un símbolo de empoderamiento. Inspirada en hechos reales”.
La trama de la nueva serie de Netflix tiene como protagonista a Adelina Tattilo (Carolina Crescentini), una mujer valiente y tenaz que queda a cargo de la dirección de la revista erótica Playmen. Atreviéndose a todo, rompiendo con la libertad limitada de los años 70, esta mujer logra promover muy bien el despertar sexual de Italia.
Netflix: tráiler de la serie Sra. Playmen
Reparto de Sra. Playmen, serie de Netflix
- Carolina Crescentini (Adelina Tattilo)
- Filippo Nigro (Chartroux)
- Giuseppe Maggio (Luigi Poggi)
- Francesca Colucci (Elsa)
- Francesa Colella (Sara Balsamo)
- Domenico Diele (Andrea De Cesari)
- Giampiero Judica (Don Rocco)
- Lidia Vitale (Lella)
- Federico Scribani (Bianchi)
- Tania Watson (Onassis)
Dónde ver la serie Sra. Playmen, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sra. Playmen se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mrs Playmen se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sra. Playmen se puede ver en Netflix.