Netflix: es subida de tono, una película sin límites y con escenas al borde de la censura

Se trata de la película Juego limpio, dirigida y guionada por Chloe Domont y estrenada en 2023 en Netflix. Es un thriller al que The Times le dio cinco estrellas por estar lleno de “momentos impactantes”, a lo largo de 1 hora y 55 minutos.

juego limpio-pelicula

Netflix: de qué trata la película Juego limpio

La sinopsis oficial de la película Juego limpio versa: “En la oficina, Emily y Luke fingen ser extraños. En casa, mantienen una relación íntima y lujuriosa. Pero un desequilibrio de poder en el trabajo llevará su amor secreto al límite”.