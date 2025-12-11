Netflix: es subida de tono, una película sin límites y con escenas al borde de la censura

Netflix tiene un enorme catálogo de series y películas para ofrecer a sus suscriptores y, entre las favoritas, siempre se destacan las producciones subidas de tono. Tal es el caso de un drama psicológico protagonizado por Phoebe Dynevor que no para de sumar reproducciones.
Es subida de tono y está protagonizada por Phoebe Dynevor. Está en Netflix y no para de sumar reproducciones
Se trata de la película Juego limpio, dirigida y guionada por Chloe Domont y estrenada en 2023 en Netflix. Es un thriller al que The Times le dio cinco estrellas por estar lleno de “momentos impactantes”, a lo largo de 1 hora y 55 minutos.
Netflix: de qué trata la película Juego limpio
La sinopsis oficial de la película Juego limpio versa: “En la oficina, Emily y Luke fingen ser extraños. En casa, mantienen una relación íntima y lujuriosa. Pero un desequilibrio de poder en el trabajo llevará su amor secreto al límite”.
Recién comprometidos, Emily (Phoebe Dynevor) y Luke (Alden Ehrenreich), una próspera pareja de Nueva York, no se cansan el uno del otro. Cuando surge un codiciado ascenso en su despiadada empresa financiera, los intercambios de apoyo entre los amantes comienzan a agriarse hasta convertirse en algo más siniestro.
A medida que la dinámica de poder cambia irrevocablemente en su relación, Luke y Emily deben enfrentarse al verdadero precio del éxito y a los desconcertantes límites de la ambición.
Netflix: tráiler de la película Juego limpio
Reparto de Juego limpio, la película de Netflix
- Phoebe Dynevor (Emily)
- Alden Ehrenreich (Luke)
- Eddie Marsan (Campbell)
- Rich Sommer (Paul)
- Sebastian de Souza (Rory)
- Patrick Fischler (Robert Bynes)
Dónde ver la película Juego limpio, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.
- España: la película Juego limpio se puede ver en Netflix.