Netflix y María Pedraza sorprenden con el trhiller español más visto del 2025, una atrapante trama lleno de giros inesperados y mucha acción, estamos hablando de El correo.
Netflix y María Pedraza arrasan con la película española más vista del 2025
Netflix y María Pedraza sorprenden con el trhiller español más visto del 2025, una atrapante trama lleno de giros inesperados y mucha acción
Año 2002. Iván es un ambicioso joven de Vallecas al que su barrio le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto dará su primer gran paso: convertirse en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero.
Iván empezará a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra. Pero Iván no puede dejar de mirar hacia lo más alto. El dinero negro de verdad fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván quiere su parte del pastel.
Netflix: reseña de la película El correo
La película española El correo es un thriller de alto voltaje con tintes de comedia negra inspirado en hechos reales cuya historia se entrelaza con los momentos más emblemáticos de la historia reciente. Año 2002. España entra en el euro. Es tiempo de oportunidades, para los listos. Como Iván, un chaval de Vallecas al que su barrio se le queda pequeño.
Iván trabaja como aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pero pronto dará un gran paso: se convierte en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero, y empezara a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra.
El dinero negro fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván mira a lo más alto y quiere su parte del pastel. Aunque no tenía nada, se atrevió a tenerlo todo. Hasta que todo exploto.
Netflix: reparto de la película El correo
- Arón Piper (Iván Márquez)
- María Pedraza (Leticia)
- Luis Tosar (Francisco Escámez)
- Laura Sépul (Anne Marie)
- Nourdin Batán (Yannick)
- José Manuel Poga (José Luis Ocaña)
- Luis Zahera (Manuel Roig)
Tráiler de El correo, película de Netflix
Dónde ver la película El correo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El correo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película El correo se puede ver en Netflix.
- España: la película El correo no está disponible en Netflix.