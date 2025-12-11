Netflix y María Pedraza arrasan con la película española más vista del 2025

Netflix: reseña de la película El correo

La película española El correo es un thriller de alto voltaje con tintes de comedia negra inspirado en hechos reales cuya historia se entrelaza con los momentos más emblemáticos de la historia reciente. Año 2002. España entra en el euro. Es tiempo de oportunidades, para los listos. Como Iván, un chaval de Vallecas al que su barrio se le queda pequeño.

elcorreo Arón Piper, María Pedraza y Luis Tosar. Los tres protagonistas principales de la película de Netflix El correo.

Iván trabaja como aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pero pronto dará un gran paso: se convierte en correo belga para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero, y empezara a transportar maletines rumbo a Bruselas y Ginebra.

El dinero negro fluye en la Costa del Sol. Empresarios de la construcción, políticos corruptos, banqueros, deportistas, la mafia china... Iván mira a lo más alto y quiere su parte del pastel. Aunque no tenía nada, se atrevió a tenerlo todo. Hasta que todo exploto.

Netflix: reparto de la película El correo

Arón Piper (Iván Márquez)

María Pedraza (Leticia)

Luis Tosar (Francisco Escámez)

Laura Sépul (Anne Marie)

Nourdin Batán (Yannick)

José Manuel Poga (José Luis Ocaña)

Luis Zahera (Manuel Roig)

Tráiler de El correo, película de Netflix

Embed - El Correo (2024) Teaser Tráiler Oficial Español

Dónde ver la película El correo, según la zona geográfica