Netflix atraviesa lo prohibido con la película de 2 horas más sentida y fuerte de la plataforma

Netflix: de qué trata la película Aires de esperanza

La sinopsis oficial de la película Aires de esperanza versa: “Un prófugo se refugia en la casa de una mujer divorciada y su hijo adolescente, sin saber que su estadía acabará transformando las vidas de los tres”.

Verano de 1987. Adele (Kate Winslet), una mujer recién divorciada, ha perdido la autoestima tras la marcha de su marido. Su hijo Henry (Gattlin Griffith), un chico de 13 años, se esfuerza por ser el hombre de la casa y cuidar de su solitaria madre en pleno torbellino de la adolescencia.

Un día, conocen en un supermercado a un hombre llamado Frank (Josh Brolin) que les pide que lo alojen en su casa, pero resulta ser un fugitivo en busca y captura. El siguiente fin de semana les marcará para el resto de sus vidas.

Netflix: tráiler de la película Aires de esperanza

Reparto de Aires de esperanza, película de Netflix

Kate Winslet (Adele)

Josh Brolin (Frank)

Gattlin Griffith (Henry)

Clark Gregg (Gerald)

J.K. Simmons (Mr. Jervis)

Brooke Smith (Evelyn)

James Van Der Beek (Officer Treadwell)

Tom Lipinski (Young Frank)

Maika Monroe (Mandy)

Brighid Fleming (Eleanor)

Alexie Gilmore (Marjorie)

Tobey Maguire (Adult Henry)

