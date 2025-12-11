Netflix atraviesa lo prohibido con la película de 2 horas más sentida y fuerte de la plataforma

El 10 de diciembre de 2025, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una gran producción de Kate Winslet por la que fue nominada a los Globos de Oro a Mejor actriz principal de drama. Se trata de Aires de esperanza (Labor Day), que desarrolla una historia romántica casi 2 horas.
Kate Winslet es la protagonista de este drama romántico que acaba de llegar a Netflix y ya arrasa entre las mejores series y películas de la plataforma
Aires de esperanza es una película dirigida por Jason Reitman que estrenó en 2013. La trama sigue a una mujer divorciada y su hijo, quienes refugian a un fugitivo en su casa.
Para la crítica, “el resultado, sin ser del todo redondo, descubre a un gran narrador, aunque con tendencia a la sobrexplicación”, declaró Ezequiel Boetti de Otros Cines. La película está disponible en Netflix y dura apenas 1 hora y 52 minutos.
Netflix: de qué trata la película Aires de esperanza
La sinopsis oficial de la película Aires de esperanza versa: “Un prófugo se refugia en la casa de una mujer divorciada y su hijo adolescente, sin saber que su estadía acabará transformando las vidas de los tres”.
Verano de 1987. Adele (Kate Winslet), una mujer recién divorciada, ha perdido la autoestima tras la marcha de su marido. Su hijo Henry (Gattlin Griffith), un chico de 13 años, se esfuerza por ser el hombre de la casa y cuidar de su solitaria madre en pleno torbellino de la adolescencia.
Un día, conocen en un supermercado a un hombre llamado Frank (Josh Brolin) que les pide que lo alojen en su casa, pero resulta ser un fugitivo en busca y captura. El siguiente fin de semana les marcará para el resto de sus vidas.
Netflix: tráiler de la película Aires de esperanza
Reparto de Aires de esperanza, película de Netflix
- Kate Winslet (Adele)
- Josh Brolin (Frank)
- Gattlin Griffith (Henry)
- Clark Gregg (Gerald)
- J.K. Simmons (Mr. Jervis)
- Brooke Smith (Evelyn)
- James Van Der Beek (Officer Treadwell)
- Tom Lipinski (Young Frank)
- Maika Monroe (Mandy)
- Brighid Fleming (Eleanor)
- Alexie Gilmore (Marjorie)
- Tobey Maguire (Adult Henry)
Dónde ver la película Aires de esperanza, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Aires de esperanza se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Aires de esperanza se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Aires de esperanza se puede ver en Netflix.